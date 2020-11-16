16.11.2020 | 13:04

«Слабоумие или отвага?» - так пензенец назвал ролик, в котором запечатлел рискованный трюк на велосипеде. Местом действия стало здание № 3 на улице Московской.

Кадры появились в сторис группы penza.chs социальной сети Instagram вечером в воскресенье, 15 ноября. На них можно видеть молодого человека на велосипеде, находящегося на козырьке у входа в офис. Он хочет съехать вниз, воспользовавшись формой конструкции, похожей на горку.

«Страшно», - говорит велосипедист и слышит в ответ от автора видео: «Давай езжай».

«Если я расшибусь, скорую сразу вызовите», - предупреждает «каскадер». Наблюдающие за ним товарищи уверяют, что так и сделают.

Велосипедист съезжает вниз. К счастью, он остается невредимым.

Рискованные трюки, которые могут закончиться серьезными травмами, нередко попадают в объектив пензенцев. Так, в июле 2019 года на улице Гоголя в кадре оказался пассажир, путешествовавший на крыше такси.

Видео www.instagram.com/penza.chs.