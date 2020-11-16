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Глас народа | Пензенец поделился видео рискованного трюка на ул. Московской

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«Слабоумие или отвага?» - так пензенец назвал ролик, в котором запечатлел рискованный трюк на велосипеде. Местом действия стало здание № 3 на улице Московской.

Кадры появились в сторис группы penza.chs социальной сети Instagram вечером в воскресенье, 15 ноября. На них можно видеть молодого человека на велосипеде, находящегося на козырьке у входа в офис. Он хочет съехать вниз, воспользовавшись формой конструкции, похожей на горку.

«Страшно», - говорит велосипедист и слышит в ответ от автора видео: «Давай езжай».

«Если я расшибусь, скорую сразу вызовите», - предупреждает «каскадер». Наблюдающие за ним товарищи уверяют, что так и сделают.

Велосипедист съезжает вниз. К счастью, он остается невредимым.

Рискованные трюки, которые могут закончиться серьезными травмами, нередко попадают в объектив пензенцев. Так, в июле 2019 года на улице Гоголя в кадре оказался пассажир, путешествовавший на крыше такси.

Видео www.instagram.com/penza.chs.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

скорую сразу вызовите», - предупреждает
Приедет не скоро.

Гость||

А главное - как он туда залез?

Гость||

Кошмар!Что творят?Скорой и без них работы хватает!

Гость||

Я сто раз так делал.

Гость||

Гость писал(a):

А главное - как он туда залез?
Скажи тебе. Ты тоже залезешь.

Гость||

Гость писал(a):

скорую сразу вызовите», - предупреждает

Приедет не скоро.

ну почему же. надо было заранее дня за 2 до этого уже вызвать-как раз и приехала бы

Гость||

да там вообще не на что смотреть-тоже мне трюк

Гость||

На видео ни какого трюка нет вообще. Весь трюк это момент подъёма на козырёк вместе с велосипедом.!!!!

Гость||

Ну вот и первый претендент который может полезть на "высотехнологичную" конструкция закрывающую фонтан.Дегенератов безмозглых хватает увы.

Имя: Гость
Комментарий:

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