09.09.2020 | 11:46

В Заречном в объектив камеры попал «законопослушный» лось. Видео с животным, соблюдающим правила дорожного движения, появилось во вторник, 8 сентября, в группе закрытого города соцсети Instagram.

Зареченец запечатлел сохатого, который пересекает дорогу в зоне действия пешеходного перехода. Кадры были сделаны вечером. Животное плохо видно в свете уличных фонарей, поэтому избранный им способ преодолеть проезжую часть представляется разумным.

«В Заречном настолько суровые блюстители закона, что даже лоси не рискуют нарушать ПДД», - прокомментировал ролик автор.

Видео позабавило горожан. Они отметили, что лоси «умнее многих пешеходов», и назвали лесного великана красавчиком.

С августа по октябрь включительно у лосей бывает брачный период, они находятся в состоянии повышенной активности. Об этом 12 августа напомнили жителям Заречного в администрации города.

Горожан предупредили, что при встрече с сохатым не стоит делать угрожающих жестов, шуметь и размахивать руками.

То, насколько опасны в это время животные, показывают ролики, которыми зареченцы регулярно делятся в пензенских пабликах. Так, в сентябре 2019 года житель закрытого города снял на видео битву двух самцов во дворе дома. В пылу сражения животные повредили припаркованное поблизости авто.

В августе 2013 года лесной великан напал на арт-объект, изображающий взрослого лося с детенышем. По словам специалистов, самец воспринял скульптуру как потенциального соперника.

Видео www.instagram.com/zar_info58.