09.09.2020 | 09:41

В Никольске отремонтировали мост через реку Вырган, обрушившийся под весом КамАЗа. Правда, восстановление конструкции не получило одобрения местных жителей. Один из них поделился претензиями в группе «Подслушано в Никольске» во «ВКонтакте».

«Вот такой новый ажурный, парящий в воздухе мост теперь есть для проезда на улицы Зеленую и Березовую! Будьте осторожны при переходе по мосту в темное время суток: при отсутствии освещения можно ненароком переломать ноги или застрять!» - предупредил интернет-пользователь.

К посту прикреплены фотографии, по которым видно, что мост сложили из бревен и досок. Между ними большие щели. Некоторые детали конструкции уже деформированы.

Благоустройство территории после работ также не удовлетворило местного жителя. Он сфотографировал обрезки древесины, валяющиеся под мостом, и сыронизировал: «Порядок после строительства просто идеальный!»

«Просто интересно, сколько стоит этот мост? И сравнить, сколько выделено из бюджета», - полюбопытствовал один из комментаторов. «Этот мост бесценен. Он будет вечен», - саркастически ответил ему другой.

«Капкан для следующего мусоровоза», «Не мост, а сказка на куриных ножках», - поделились впечатлениями участники группы. Новый мост заслужил и таких определений как «Шедевр», «Позор», «Срамота» и «Кошмар».