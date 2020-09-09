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Глас народа | «Срамота» и «Кошмар»: жители Никольска рассказали о ремонте моста

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В Никольске отремонтировали мост через реку Вырган, обрушившийся под весом КамАЗа. Правда, восстановление конструкции не получило одобрения местных жителей. Один из них поделился претензиями в группе «Подслушано в Никольске» во «ВКонтакте».

«Вот такой новый ажурный, парящий в воздухе мост теперь есть для проезда на улицы Зеленую и Березовую! Будьте осторожны при переходе по мосту в темное время суток: при отсутствии освещения можно ненароком переломать ноги или застрять!» - предупредил интернет-пользователь.

К посту прикреплены фотографии, по которым видно, что мост сложили из бревен и досок. Между ними большие щели. Некоторые детали конструкции уже деформированы.

Благоустройство территории после работ также не удовлетворило местного жителя. Он сфотографировал обрезки древесины, валяющиеся под мостом, и сыронизировал: «Порядок после строительства просто идеальный!»

«Просто интересно, сколько стоит этот мост? И сравнить, сколько выделено из бюджета», - полюбопытствовал один из комментаторов. «Этот мост бесценен. Он будет вечен», - саркастически ответил ему другой.

«Капкан для следующего мусоровоза», «Не мост, а сказка на куриных ножках», - поделились впечатлениями участники группы. Новый мост заслужил и таких определений как «Шедевр», «Позор», «Срамота» и «Кошмар».

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Гость||

21 век))))))

Гость||

серьезный подход

Гость||

В России многострадальной 21 век.

Гость||

в соседнем лесу срубили мост?)

Гость||

а по бумагам то по любому не деревянный)))

Гость||

асфальтом забыли закатать)))))))))))

Имя: Гость
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