Сетевое издание|18+|Вторник|25 авг 2020|12:43
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Глас народа | В Никольске мост через реку Вырган обрушился под мусоровозом

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В Пензенской области мост через реку Вырган не выдержал веса КамАЗа. Инцидент произошел в Никольске. В результате жители микрорайона, расположенного на окраине города, лишились пути к его центральной части.

О случившемся местный житель рассказал в сообществе «Подслушано в Никольске» во «ВКонтакте» в понедельник, 24 августа.

«Мост через Вырган разрушен... Березовая и Зеленая (улицы. - Прим. ред.) отрезаны от города...» - констатировал интернет-пользователь.

К посту он прикрепил снимки, на которых запечатлен мусоровоз, разрушивший деревянную конструкцию и застрявший в обломках.

«Доездились...», «Тихий ужас», - написали в комментариях другие участники группы.

Несколько пользователей посоветовали автору поста пожаловаться руководству области. Они выразили убеждение, что чиновники правительства, которые во время своих визитов проезжают только по центральным улицам, не имеют представления о том, что происходит на окраинах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

говно случается.

На все воля Иеговы

Гость||

Да разве можно было по деревянному гнилому мосту таким махинам ездить???? Где разум???????

Гость||

Гость писал(a):

Да разве можно было по деревянному гнилому мосту
А он точно гнилой?

Гость||

Надо Левый фронт позвать и митинг замутить, быстро мост нормальный сделают.

Гость||

Гость писал(a):

Просто кто-то должен был заложить в бюджет строительство нормального моста
А чем этот ненормальный то был? Что за ребячество...

Гость||

Гость писал(a):

Надо Левый фронт позвать и митинг замутить, быстро мост нормальный сделают.
Языком?

Гость||

Гость писал(a):

А чем этот ненормальный то был? Что за ребячество...
Да так просто 21 век, а мосты из говна и палок люди вынуждены строить.

Гость||

Гость писал(a):

Да так просто 21 век, а мосты из говна и палок
Вы дурачок?

Гость||

Прорыв однако. Времени на раскачку нет. Нужно бросить организацию, строящую Бакунинский мост, на этот объект. И миллиарда за 3 построить новый мост.

Гость||

Гыпава могла провалиться...поем и пляшем...

Гость||

это действительно настоящий прорыв

Гость||

Зато ракета самая большая в космос полетит и самая вакцинистая вакцина у нас, которая ни одни испытания не прошла, кроме благословения президента

Гость||

Сколько лет мост "верой и правдой" служил жителям?

Гость||

Для Никольска это ЧП

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурачок?
Нет,он нормальный,а вы своих ищите ?-дык это по ул.Лермонтова 28.

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Имя: Гость
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