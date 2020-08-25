25.08.2020 | 08:15

В Пензенской области мост через реку Вырган не выдержал веса КамАЗа. Инцидент произошел в Никольске. В результате жители микрорайона, расположенного на окраине города, лишились пути к его центральной части.

О случившемся местный житель рассказал в сообществе «Подслушано в Никольске» во «ВКонтакте» в понедельник, 24 августа.

«Мост через Вырган разрушен... Березовая и Зеленая (улицы. - Прим. ред.) отрезаны от города...» - констатировал интернет-пользователь.

К посту он прикрепил снимки, на которых запечатлен мусоровоз, разрушивший деревянную конструкцию и застрявший в обломках.

«Доездились...», «Тихий ужас», - написали в комментариях другие участники группы.

Несколько пользователей посоветовали автору поста пожаловаться руководству области. Они выразили убеждение, что чиновники правительства, которые во время своих визитов проезжают только по центральным улицам, не имеют представления о том, что происходит на окраинах.