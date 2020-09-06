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Глас народа | В Пензе расчищенный въезд в лес превратили в свалку

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В редакцию портала PenzaInform.ru обратился горожанин Михаил Л., рассказавший о том, что в районе дублера улицы Окружной растет стихийная свалка.

По его словам, в августе сотрудники электросети недалеко от спортивного комплекса «Дизель-Арена» меняли силовой кабель и расчистили въезд в лес.

«Этим воспользовались любители «чистоты и ремонта», свалив в лесу кучу мусора. И это только первые «ласточки», - посетовал мужчина.

Он поделился с редакций снимками стихийной свалки. Среди мусора можно видеть мебель, в том числе и детскую, строительные каски, книги.

В заключение Михаил выразил надежду, что проблема стихийных свалок в Пензе дойдет до руководства города и области.

«Иначе зачем нам красивый фасад, если на заднем дворе свалка?» - задался горожанин вопросом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В центре города во дворах свалки, а Вы про лес.

Нет в городе и области хозяина. А персонажи на выборах,один интереснее другого.

Гость||

"любители чистоты" это те кто окурок не выкинет мимо урны. А ни тот кто складирует мусор в неположенных местах.Как так можно не любить лес ,здравомыслию ни поддается.

Гость||

Свинье хоть лес,хоть поле,главное нагадить быстро и не заметно,и ехать дальше по своим пустым мещанским делишкам.

Гость||

А у нас такой свиноты полно. Зайдите в лес, который от дублера к М.Валяевке ведет - там мешки вываленного мусора!

За бардак в стране можно винить кого угодно, но вот точно не Путин эти мешки туда привез. Пензенское быдло, оно и в Африке быдло.

Гость||

Свалки не только в центре города.

Лет 50 тому,на Западной Поляне собирали грибы,ягоды,лекарственные травы,а теперь везде мусор и помойки.

Обличье вымыли,а зад потирать не стали.

Жители по мере сил сами наводят порядок,но управляйки упорно убирают только парадный фасад,а что на обратной стороне дома они не видят.

Почему, я пенсионер ,должен выполнять их работу .Они воруют мои деньги,и почему-то никто в городе их не приструнит.

Значит и "слуги" такие?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

зачем нам красивый фасад, если на заднем дворе свалка?» ]
Зачем нам фонтан за 200 млн если нет денег на троллейбусы? Зачем огромный ТЦ на Советской площади за 8 млрд если детей в школу собирают в кредит? У Педрисни нет логики и смысла в действиях, главное набить карман и устроить показуху

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