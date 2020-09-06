06.09.2020 | 15:28

В редакцию портала PenzaInform.ru обратился горожанин Михаил Л., рассказавший о том, что в районе дублера улицы Окружной растет стихийная свалка.

По его словам, в августе сотрудники электросети недалеко от спортивного комплекса «Дизель-Арена» меняли силовой кабель и расчистили въезд в лес.

«Этим воспользовались любители «чистоты и ремонта», свалив в лесу кучу мусора. И это только первые «ласточки», - посетовал мужчина.

Он поделился с редакций снимками стихийной свалки. Среди мусора можно видеть мебель, в том числе и детскую, строительные каски, книги.

В заключение Михаил выразил надежду, что проблема стихийных свалок в Пензе дойдет до руководства города и области.

«Иначе зачем нам красивый фасад, если на заднем дворе свалка?» - задался горожанин вопросом.