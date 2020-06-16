16.06.2020 | 08:25

В ночь с 15 на 16 июня к многоэтажке в микрорайоне Западная Поляна в Пензе съехались машины спецслужб. Поводом для тревоги стала сумка, оставленная неизвестным рядом с подъездом дома № 69 на улице Мира.

Местный житель (пользователь ai58.ru в Instagram) прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» видеозапись и фотографии, сделанные на месте происшествия.

На кадрах запечатлены машины полиции и противопожарной службы, а также сотрудник правоохранительных органов.

Обеспечив безопасность пензенцев, сумку вскрыли.

«Внутри оказался набор для пикника и главное - антиквариат - турка для варки кофе», - рассказал очевидец.