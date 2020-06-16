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Глас народа | В Пензе подъезд оцепили из-за подозрительной сумки

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В ночь с 15 на 16 июня к многоэтажке в микрорайоне Западная Поляна в Пензе съехались машины спецслужб. Поводом для тревоги стала сумка, оставленная неизвестным рядом с подъездом дома № 69 на улице Мира.

Местный житель (пользователь ai58.ru в Instagram) прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» видеозапись и фотографии, сделанные на месте происшествия.

На кадрах запечатлены машины полиции и противопожарной службы, а также сотрудник правоохранительных органов.

Обеспечив безопасность пензенцев, сумку вскрыли.

«Внутри оказался набор для пикника и главное - антиквариат - турка для варки кофе», - рассказал очевидец.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе подъезд оцепили
По плану народосбережения?

Гость||

Ну,герои прям,фсе, к медалям теперь представят и грамоту дадут.ещё и грамотными будут.

Имя: Гость
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