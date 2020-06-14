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Глас народа | Пензенец поплыл на весельной лодке по улице Клары Цеткин

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В областном центре появилась собственная Венеция. В воскресенье, 14 июня, горожане в социальной сети «ВКонтакте» поделились кадрами, запечатлевшими, как мужчина устроил лодочную прогулку в огромной луже на улице Клары Цеткин.

Бушевавшие 12 и 13 июня в Пензе грозы не прошли бесследно. Осадки заполнили дворы домов на Шуисте. В те же дни в пабликах разместили ролики, в которых можно видеть, как местные жители бредут по колено в воде, а автомобили погружаются в лужу по самые фары.

В данный момент в областном центре дождей нет, однако импровизированная река на Шуисте, судя по кадрам, остается по-прежнему глубокой.

«На Клары Цеткин, 23а, лужа каждый год. И никому до этого нет дела. Все уже свыклись с ней», - пояснила под постом пензячка.

Видео повеселило комментаторов.

«Аттракционы, смотрю, в Пензе открыли. Катание на лодках», «Он за пивом поплыл», «Ребят, как там? Клюет?», «Венеция», «Амфибию надо покупать», - написали они.

Видео vk.com/penza_live, фото vk.com/sova_penza.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Венецианский дни в Пензе.

Гость||

Где ГИМС? Проверить и оштрафовать!

Гость||

А он экзамены сдал?Где товарищ в погонах с проверкой?

Скалт (гость)||

Срочно запустить карасей! Построить пешеходный подвесной мост. Приступить к проектированию вышки для прыжков в воду. На конкурсной основе обардюрить природный бассейн.

Гость||

Низзя! Сначала надо у Путина одобрения попросить и денег миллиард.

Гость||

Заводь имени Агамагомедова.

Имя: Гость
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