14.06.2020 | 13:37

В областном центре появилась собственная Венеция. В воскресенье, 14 июня, горожане в социальной сети «ВКонтакте» поделились кадрами, запечатлевшими, как мужчина устроил лодочную прогулку в огромной луже на улице Клары Цеткин.

Бушевавшие 12 и 13 июня в Пензе грозы не прошли бесследно. Осадки заполнили дворы домов на Шуисте. В те же дни в пабликах разместили ролики, в которых можно видеть, как местные жители бредут по колено в воде, а автомобили погружаются в лужу по самые фары.

В данный момент в областном центре дождей нет, однако импровизированная река на Шуисте, судя по кадрам, остается по-прежнему глубокой.

«На Клары Цеткин, 23а, лужа каждый год. И никому до этого нет дела. Все уже свыклись с ней», - пояснила под постом пензячка.

Видео повеселило комментаторов.

«Аттракционы, смотрю, в Пензе открыли. Катание на лодках», «Он за пивом поплыл», «Ребят, как там? Клюет?», «Венеция», «Амфибию надо покупать», - написали они.

Видео vk.com/penza_live, фото vk.com/sova_penza.