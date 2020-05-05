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Глас народа | Коллеги умершего фельдшера высказались о наболевшем

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«Вечная память тебе, Наташенька!» - такими словами начинается пост в Instagram, посвященный умершему фельдшеру станции скорой помощи. Его автор - Александр Медков.

«Вчера (3 мая. - Прим. ред.) вечером узнал ужасную новость, ушел из жизни замечательный человек, с которым не один год я проработал плечом к плечу, из дежурства в дежурство - фельдшер скорой медицинской помощи Наталья. Описать эмоции невозможно... covid-19 не пощадил ее... Еще на одного медицинского работника, стоящего на страже охраны здоровья нас с Вами, стало меньше...» - написал Александр.

Упомянув, что станция продолжает работать в штатном режиме, мужчина изложил свое видение произошедшего.

«Наверное, штатный режим и подразумевает то, что почти целыми подстанциями сотрудники СМП заболевают и у них подтверждается на КТ ковид-пневмония, то, что средств индивидуальной защиты не хватает, то, что защитные костюмы стирают прям на подстанции санитарки, которые госпитализированы с ковид-пневмонией, заставляют стирать пунктовых фельдшеров, которые тоже уже некоторые заболели или госпитализированы. Костюмы даже сохнуть не успевают в гараже, который предназначен для машин СМП.

А то, что после смен все идут домой, где семья, дети, родители, об этом, наверное, не надо думать. Обработка машин?! Об этом и не слышали ни разу. Оперативный отдел (диспетчерская служба) и тот имеет нескольких госпитализированных фельдшеров и старших врачей, и никаких мер, даже обработки должной не проводилось.

Уже большое количество сотрудников СМП госпитализированы с ковид-пневмонией, включая и сотрудников АХЧ! Но то, что при госпитализации на КТ была выявлена ковид-пневмония, это же не гарантия того, что в выписке будет диагноз такой же?! Статистика-то, видимо, важнее... Вечная, светлая память тебе, Наташенька!» - высказался Александр.

Не осталась безучастной и другая пользовательница соцсети - Светлана.

«Коварный вирус отнял жизнь такого светлого человека. Ребята, все скоровики Пензы, в том числе и бывшие, как же горько терять! Но сегодня мы испытываем не только боль утраты, нам больно и обидно, что так подло поступают с медиками в очередной раз! Намеренное замалчивание смертей от ковид-пневмоний у медиков - это плевок в лицо тех, кто теряет здоровье и жизнь ради спасения других!

Картина вирусной пневмонии на компьютерной томографии это ли не 100% основание для диагноза??! Только не в нашей многострадальной стране!!! Праздник медикам-спасателям обещают после победы над вирусом... О чем они??? Выразите почет и уважение к погибшим сейчас, чтобы каждый следующий знал, что не зря отдает своей профессии жизнь. Рискуют своими близкими, семьями, но все равно идут на работу, не могут иначе...» - так женщина прокомментировала пост Александра Медкова.

Срезка с www.instagram.com/aleksandr_medkov.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Молодая какая....

Гость||

Обидно за Родину.. Светлая память.. Семье очень тяжело.. Ну наше правительство отчитается что всё к нас хорошо

Гость||

Рискуют своими близкими, семьями, но все равно идут на работу, не могут иначе...» - так женщина прокомментировала пост Александра Медкова.

Если бы так страшно было все бы дома сидели. Деньги нужнее! Хорош кошмарить народ!

Натахе светлая память!

Гость||

Соболезную родственникам. Где хвалёные путинские надбавки? Люди гибнут на работе, а семьи никаких компенсаций за это не получат.

Гость||

Светлая, память!

Гость||

Держитесь, братья. Профессия у нас такая.

Гость||

Отморозки из Минздрава всю медицину погубили.

Гость||

Дайте реальную статистику по пневмониям. Может, это загонит домой безумных людей с детских площадок и родителей, прогуливающихся с детьми по Лентам и Ашанам.Горе в семье...Соболезнования.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

covid-19 не пощадил ее
а нам губер в другой новости сказал погибла от пневмонии

Гость||

Дети от онкологии умерают каждый день! А вы сопли развесили по короне. Ну умерла Наталья правду все равно не узнаем от чего. Царства ей небесного! Все помрем. Главное Мишустин не помрёт от covid19.

Гость||

Умершим и пострадавшим от ковид-19 медикам и не будут ставить правдивый диагноз. Это же как травма или смерть при исполнении профобязанностей, а значит и выплаты дополнительные положены.

Гость||

05.05.2020 11:26|

Дайте реальную статистику по пневмониям.

Военная тайна, иди опохмелись,за такую информацию срок можно получить. Лет через 50 узнаем правду если живы будем не помрем от голода или дтп.

Гость||

05.05.2020 11:28|

penzainform.ru писал(a):

covid-19 не пощадил ее

а нам губер в другой новости сказал погибла от пневмонии

Не договорились снова в одну дудку играть или в одну гармонь :))

Гость||

Да при чем здесь изоляция? Если медицина разрушена.ну загонят всех на пол года. Дальше что? Из домов вывозить будут от других заболеваний.задолбали этой изоляцией умники

Гость||

Не верьте, сейчас смерть любого врача даже логопеда с пишут на корону, закашмаривание, у соседей уже коронафобия крыша у людей реально едет , мы им свет отключаем в щитке , чтобы они перед сном не смотрели телевизор. Отсутствие информации в данном случае играет положительную роль.

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Имя: Гость
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