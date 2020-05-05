05.05.2020 | 11:03

«Вечная память тебе, Наташенька!» - такими словами начинается пост в Instagram, посвященный умершему фельдшеру станции скорой помощи. Его автор - Александр Медков.

«Вчера (3 мая. - Прим. ред.) вечером узнал ужасную новость, ушел из жизни замечательный человек, с которым не один год я проработал плечом к плечу, из дежурства в дежурство - фельдшер скорой медицинской помощи Наталья. Описать эмоции невозможно... covid-19 не пощадил ее... Еще на одного медицинского работника, стоящего на страже охраны здоровья нас с Вами, стало меньше...» - написал Александр.

Упомянув, что станция продолжает работать в штатном режиме, мужчина изложил свое видение произошедшего.

«Наверное, штатный режим и подразумевает то, что почти целыми подстанциями сотрудники СМП заболевают и у них подтверждается на КТ ковид-пневмония, то, что средств индивидуальной защиты не хватает, то, что защитные костюмы стирают прям на подстанции санитарки, которые госпитализированы с ковид-пневмонией, заставляют стирать пунктовых фельдшеров, которые тоже уже некоторые заболели или госпитализированы. Костюмы даже сохнуть не успевают в гараже, который предназначен для машин СМП.

А то, что после смен все идут домой, где семья, дети, родители, об этом, наверное, не надо думать. Обработка машин?! Об этом и не слышали ни разу. Оперативный отдел (диспетчерская служба) и тот имеет нескольких госпитализированных фельдшеров и старших врачей, и никаких мер, даже обработки должной не проводилось.

Уже большое количество сотрудников СМП госпитализированы с ковид-пневмонией, включая и сотрудников АХЧ! Но то, что при госпитализации на КТ была выявлена ковид-пневмония, это же не гарантия того, что в выписке будет диагноз такой же?! Статистика-то, видимо, важнее... Вечная, светлая память тебе, Наташенька!» - высказался Александр.

Не осталась безучастной и другая пользовательница соцсети - Светлана.

«Коварный вирус отнял жизнь такого светлого человека. Ребята, все скоровики Пензы, в том числе и бывшие, как же горько терять! Но сегодня мы испытываем не только боль утраты, нам больно и обидно, что так подло поступают с медиками в очередной раз! Намеренное замалчивание смертей от ковид-пневмоний у медиков - это плевок в лицо тех, кто теряет здоровье и жизнь ради спасения других!

Картина вирусной пневмонии на компьютерной томографии это ли не 100% основание для диагноза??! Только не в нашей многострадальной стране!!! Праздник медикам-спасателям обещают после победы над вирусом... О чем они??? Выразите почет и уважение к погибшим сейчас, чтобы каждый следующий знал, что не зря отдает своей профессии жизнь. Рискуют своими близкими, семьями, но все равно идут на работу, не могут иначе...» - так женщина прокомментировала пост Александра Медкова.

Срезка с www.instagram.com/aleksandr_medkov.