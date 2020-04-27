27.04.2020 | 14:54

«Где логика, где здравый смысл?» - письмо с таким заголовком написала в редакцию PenzaInform.ru жительница областного центра в понедельник, 27 апреля. Женщина не может понять, почему у тех немногих, кому сейчас разрешено работать, 28 апреля объявлено выходным днем.

«Завтра Радоница, каждый год у нас в области это выходной, чтобы мы могли посетить кладбища, убраться на могилах близких. Это понятно. Но если сейчас посещение кладбищ запрещено, в чем тогда смысл этого выходного?» - недоумевает пензячка.

Женщина столкнулась с тем, что не сможет 28 апреля сделать плановую прививку ребенку - поликлиники не будут работать.

«Я и не вспомнила об этом выходном, когда планировала визит. Времена сейчас сложные, думаем о том, как не заразиться и на что жить. Готовилась, нашла, с кем оставить старшего ребенка. И тут вдруг выясняю, что завтра выходной. Выходной для посещения закрытых кладбищ? У меня не укладывается это в голове», - удивляется горожанка.

Радоница в Пензенской области была объявлена нерабочим днем в 2015 году депутатами Законодательного собрания. Законопроект, направленный на сохранение традиций духовной культуры граждан, внес прежний губернатор Василий Бочкарев в связи с обращением митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

Сейчас в регионе действует режим самоизоляции, посещение мест захоронений запрещено. Полиция уже составила план расстановки сотрудников у кладбищ на 28 апреля. Доступ туда закроют 105 стражей порядка.

Тем не менее Радоница у работающих пензенцев будет выходным днем. Так, в школах в этот день не планируется дистанционное обучение.