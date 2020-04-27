Сетевое издание|18+|Понедельник|27 апр 2020|16:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |

Глас народа | Радоницу сделали выходным при закрытых кладбищах

Печать

«Где логика, где здравый смысл?» - письмо с таким заголовком написала в редакцию PenzaInform.ru жительница областного центра в понедельник, 27 апреля. Женщина не может понять, почему у тех немногих, кому сейчас разрешено работать, 28 апреля объявлено выходным днем.

«Завтра Радоница, каждый год у нас в области это выходной, чтобы мы могли посетить кладбища, убраться на могилах близких. Это понятно. Но если сейчас посещение кладбищ запрещено, в чем тогда смысл этого выходного?» - недоумевает пензячка.

Женщина столкнулась с тем, что не сможет 28 апреля сделать плановую прививку ребенку - поликлиники не будут работать.

«Я и не вспомнила об этом выходном, когда планировала визит. Времена сейчас сложные, думаем о том, как не заразиться и на что жить. Готовилась, нашла, с кем оставить старшего ребенка. И тут вдруг выясняю, что завтра выходной. Выходной для посещения закрытых кладбищ? У меня не укладывается это в голове», - удивляется горожанка.

Радоница в Пензенской области была объявлена нерабочим днем в 2015 году депутатами Законодательного собрания. Законопроект, направленный на сохранение традиций духовной культуры граждан, внес прежний губернатор Василий Бочкарев в связи с обращением митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

Сейчас в регионе действует режим самоизоляции, посещение мест захоронений запрещено. Полиция уже составила план расстановки сотрудников у кладбищ на 28 апреля. Доступ туда закроют 105 стражей порядка.

Тем не менее Радоница у работающих пензенцев будет выходным днем. Так, в школах в этот день не планируется дистанционное обучение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

А она не хочет, чтобы мы ещё и в майские праздники поработали? Всё равно, ведь ни на демонстрацию нельзя, ни на шашлыки...

Гость||

Она блин дома сидит прививки делает а люди у которых не было карантинных выходных согласны на кладбища и не ходить а дома побыть хоть редкий раз

Гость||

Спланируй на четверг какие проблемы то?

Гость||

Наконец то выходной,а то устали уже работать

Гость||

В четверг не сделают ей, прививки не ставят перед выходными, а там 1 мая. Она теперь недели две сделать не сможет

Гость||

Она ПЛАНИРОВАЛА! Вообще-то, надо сначала с педиатром согласовывать, чтобы ребёнка к прививке допустили. А потом совместно с педиатром выбрать дату. Тогда и будешь знать, когда приходить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Женщина столкнулась с тем, что не сможет 28 апреля сделать плановую прививку ребенку - поликлиники не будут работать.
Гость писал(a):
Она ПЛАНИРОВАЛА! Вообще-то, надо сначала с педиатром согласовывать, чтобы ребёнка к прививке допустили. А потом совместно с педиатром выбрать дату. Тогда и будешь знать, когда приходить.
"Младенцам и детям младшего возраста необходимо продолжать проводить плановую первичную вакцинацию, несмотря на эпидемию коронавируса, считает Минздрав. Об этом говорится в методических рекомендациях ведомства, которые касаются особенностей COVID-19 у детей."

Гость||

не могла она планировать на 28 число. все знают что выходной. Это фейк.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сейчас в регионе действует режим самоизоляции, посещение мест захоронений запрещено
Открыты салоны красоты, парфюмерия, букмекеры... это не опасно, опасны КЛАДБИЩА, ДА ГДЕ ОНИ ТОЛЬКО ТЕЛЕФОНЫ БЕРУТ?

Гость||

Только, всё равно, сначала педиатр смотрит состояние и самочувствие ребёнка ребенка. Сопли, высыпания, температура, вялость являются противопоказаниями. В нашей поликлинике ещё и направление выпишут, чтобы каждый к своему времени пришёл.

Гость||

Какие проблемы, в другой день прививку сделает, не велика птица

Гость||

Законом прописано, выходной.Найдется один человек которому не угодно и мутят воду, репортажи снимают.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Сейчас в регионе действует режим самоизоляции, посещение мест захоронений запрещено
Открыты салоны красоты, парфюмерия, букмекеры... это не опасно, опасны КЛАДБИЩА, ДА ГДЕ ОНИ ТОЛЬКО ТЕЛЕФОНЫ БЕРУТ?
Америка, Запад загоняют огромные деньги... А если где-то там собака будет лаять на даче?...

Гость||

Сходите и уберетесь на кладбище после карантина, в чем проблема-то?

Гость||

Сейчас в регионе действует режим самоизоляции, посещение мест захоронений запрещено.

И правильно, а то понесут заразу. Потом уберетесь, традиции традициями, но нужно учитывать ситуацию.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте