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Общество

В области составили 900 протоколов на нарушителей самоизоляции

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В Пензенской области составлено почти 900 протоколов на нарушителей требования самоизоляции. Об этом сообщил начальник управления общественной безопасности правительства региона Николай Сармин во время видеосовещания с губернатором Иваном Белозерцевым.

«В воскресенье был праздник, когда православные христиане привыкли ходить на кладбища. В 72 населенных пунктах охранялись 84 кладбища, при этом было задействовано 189 сотрудников. По докладу сотрудников полиции, на кладбищах в этот день граждан не было», - доложил Сармин.

Кроме того, он рассказал о сложившейся в регионе административной практике.

«Сотрудниками полиции с начала запретительных мер составлено 898 протоколов. Заработали суды, по 18 протоколам принято решение о привлечении граждан к штрафу в размере 1 000 рублей. В Камешкире на двоих граждан суд наложил взыскание по 15 тыс. руб. Работу в этом направлении будем продолжать», - заверил Николай Сармин.

Так, в регионе уже составили план расстановки сотрудников полиции на 28 апреля, Родительский день, когда у православных принято посещать места захоронения. Доступ на кладбища закроют 105 сотрудников полиции.

«Наша главная задача - проводить разъяснительную работу с населением», - подчеркнул Сармин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

"Работу в этом направлении будем продолжать" чего и следовало ожидать

Гость||

"Работу в этом направлении будем продолжать» Ну че, молодец, давай обдирай с горожан последнее, больше у нас полиции заняться нечем, флаг тебе в руку и барабан на шею!

Гость||

По докладу сотрудников полиции, на кладбищах в этот день граждан не было», - доложил Сармин.

Красава Сармин, народный полицай!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Так, в регионе уже составили план
Ктобы сомневался, как обобрать народ у которого и так денег уже не осталось!

Гость||

Гость писал(a):

народный полицай!
Не полицай,а penzainform.ru писал(a):
начальник управления общественной безопасности правительства региона
penzainform.ru писал(a):
начальник управления общественной безопасности правительства региона

Гость||

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ НА 110%?

Гость||

Т.е. людям, пришедшим на кладбище, будут сразу на входе штрафы выписивать?! Хитро...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 72 населенных пунктах охранялись 84 кладбища, при этом было задействовано 189 сотрудников.
penzainform.ru писал(a):
В 72 населенных пунктах охранялись 84 кладбища, при этом было задействовано 189 сотрудников.
Могилы тоже опасны? Опаснее переполненных маршруток?

Гость||

Иван, где маски в аптеках?

Кому они нужны за 40 рублей?

Хочешь работать? Начни с бесплатной раздачи масок.

Потом продолжи работать - выплати ВСЕМ МРОТ, за месяц сидения дома...

Или это реальная работа, а не болтовня, и недоступно для тебя?

Гость||

Гость писал(a):

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ НА 110%?
Одного генерала уже сняли.

Гость||

в магните пятерке не опасно а в поле опасно

Гость||

Гость писал(a):

в магните пятерке не опасно а в поле опасно
В магните территоиря как то под присмотром, а в поле проконтролировать территорию проблематично

Гость||

Мало того благосостояние людей подорвали, так вы еще добиваете народ...

Гость||

Православный христианин на Пасху на кладбище не пойдёт.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Наша главная задача - проводить разъяснительную работу с населением», - подчеркнул Сармин.
Что-то не вяжется. Будьте последовательны. Если основная задача - разъяснение, то почему составили 900 протоколов? Из количества протоколов можно сделать вывод, что основная задача - протоколами обложить народ. Пополнение доходов бюджета.

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Имя: Гость
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