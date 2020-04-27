В области составили 900 протоколов на нарушителей самоизоляции

27.04.2020 | 10:24

В Пензенской области составлено почти 900 протоколов на нарушителей требования самоизоляции. Об этом сообщил начальник управления общественной безопасности правительства региона Николай Сармин во время видеосовещания с губернатором Иваном Белозерцевым.

«В воскресенье был праздник, когда православные христиане привыкли ходить на кладбища. В 72 населенных пунктах охранялись 84 кладбища, при этом было задействовано 189 сотрудников. По докладу сотрудников полиции, на кладбищах в этот день граждан не было», - доложил Сармин.

Кроме того, он рассказал о сложившейся в регионе административной практике.

«Сотрудниками полиции с начала запретительных мер составлено 898 протоколов. Заработали суды, по 18 протоколам принято решение о привлечении граждан к штрафу в размере 1 000 рублей. В Камешкире на двоих граждан суд наложил взыскание по 15 тыс. руб. Работу в этом направлении будем продолжать», - заверил Николай Сармин.

Так, в регионе уже составили план расстановки сотрудников полиции на 28 апреля, Родительский день, когда у православных принято посещать места захоронения. Доступ на кладбища закроют 105 сотрудников полиции.

«Наша главная задача - проводить разъяснительную работу с населением», - подчеркнул Сармин.