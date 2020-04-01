01.04.2020 | 12:56

В среду, 1 апреля, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Вероника Сергеевна. Она подняла вопрос о плате за жилищно-коммунальные услуги, которая, безусловно, будет гораздо выше, чем раньше.

«Карантин. Люди вынуждены сидеть дома. Потребление воды, света, газа сильно выросло. И это понятно: кто убирается, кто фильмы смотрит, кто музыку слушает - надо же хоть чем-то заниматься. Потом нам принесут платежки и все мы ахнем», - написала женщина.

По ее мнению, данный вопрос следовало бы решить на региональном уровне.

«Пусть власть как-то урегулирует это. Мы же не виноваты, что должны сидеть дома! Я не говорю, что надо отменить плату вовсе, но пусть цифры в квитанциях будут среднемесячными, не завышенными. Это не прихоть, а необходимость», - высказала свое мнение Вероника Сергеевна.

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