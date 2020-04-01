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Глас народа | Пензячка предложила снизить плату за ЖКУ из-за карантина

01.04.2020|12:56
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В среду, 1 апреля, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Вероника Сергеевна. Она подняла вопрос о плате за жилищно-коммунальные услуги, которая, безусловно, будет гораздо выше, чем раньше.

«Карантин. Люди вынуждены сидеть дома. Потребление воды, света, газа сильно выросло. И это понятно: кто убирается, кто фильмы смотрит, кто музыку слушает - надо же хоть чем-то заниматься. Потом нам принесут платежки и все мы ахнем», - написала женщина.

По ее мнению, данный вопрос следовало бы решить на региональном уровне.

«Пусть власть как-то урегулирует это. Мы же не виноваты, что должны сидеть дома! Я не говорю, что надо отменить плату вовсе, но пусть цифры в квитанциях будут среднемесячными, не завышенными. Это не прихоть, а необходимость», - высказала свое мнение Вероника Сергеевна.

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Гость|01.04.2020 13:08|

не снизить а вообще отменить !

Гость|01.04.2020 13:08|

Вы пошутили, вы что в Москве? Наши удавятся, ничего не ждите!

Гость|01.04.2020 13:10|

Повысят. Не волнуйтесь.

Гость|01.04.2020 13:11|

Гость писал(a):

Гость|01.04.2020 13:08|

не снизить а вообще отменить !

согласен

Гость|01.04.2020 13:13|

Пусть лисы половину коммуналки оплачивают населению на время самоизоляции.

Гость|01.04.2020 13:13|

Какой снизить? Oас надбавят чтоб свои карманы набить от потерь за неделю безделья.

Гость|01.04.2020 13:15|

Не слушай музыку, не смотри кино, не убирайся, жри меньше, не мойся (не завоняла дома), читай книги или молись как советуют в соседней новости и не будешь ахать. А то вон что, на святое позарилась, корыто опустошить призываешь.

Гость|01.04.2020 13:17|

Вероника Сергеевна, Вам не сюда нужно обращаться, а написать официальное обращение напрямую Ивану Александровичу...

Гость|01.04.2020 13:18|

если карантин продлится на долго то у людей закончатся деньги даже на питание какие платежи !?

Гость|01.04.2020 13:20|

ОТМЕНИТЬ ХОТЯ БЫ ВОРОВСКИЕ КАПРЕМОНТЫ И УБАВЬТЕ ОТОПЛЕНИЕ!

Гость|01.04.2020 13:22|

Это надо к Путину стучаться во все двери, может где и откроют, выслушают, возьмут на карандаш. А тут дохлый номер, скажут , мы не так бохаты, чтоб вот так то , взять и снизить ..какими такими деньгами дыры потом латать ,вы это, идите лучше самоизолируйтесь ... для вашей же пользы.

Гость|01.04.2020 13:24|

Гость писал(a):

Это надо к Путину стучаться во все двери, может где и откроют, выслушают,.
Надо выходить на митинг! 1,5 метра дистанция!

Гость|01.04.2020 13:26|

если объявлен карантин то государство обязано своих граждан взять на содержание если этого нет тогда это что ?

Гость|01.04.2020 13:27|

Гость писал(a):

Повысят. Не волнуйтесь.
Мы же сами и повысим. Расход воды, света, газа будет в разы больше, когда вся семья дома целый день. Вот и считайте, а кому-то это выгодно. Так что сидите дальше, пеньки.

Гость|01.04.2020 13:27|

Стройными рядами, 1,5 метра, держать дистанцию!, вирус же , не спит, он рядом ..

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Имя: Гость
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