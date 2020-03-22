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Глас народа | В Кузнецке жители улицы Откормсовхоз опасаются обвала дорожной плиты

22.03.2020|10:50
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В воскресенье, 22 марта, житель Кузнецка разместил в социальной сети «ВКонтакте» снимки провала, разверзшегося рядом с дорогой на улице Откормсовхоз.

По словам горожанина, пожелавшего сохранить анонимность, такая яма образовалась возле дома № 53.

«Если обвалится плита, которая висит наполовину, точно будет катастрофа», - добавил он.

На фото можно видеть, что ситуация действительно критичная. Бетонная плита, являющаяся частью дороги, нависает над пустотой. Об опасности местных жителей предупреждают деревянные ограждения, сколоченные из тонких досок.

Комментировавший снимки пользователь отметил, что больше всего следует беспокоиться о фундаменте дома, рядом с которым образовался провал. Вода, размывшая грунт под дорогой, угрожает и ему.

Фото https://vk.com/podslushanokuzneck.

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Гость|22.03.2020 11:22|

Вот когда сварится в яме кто-нибудь тогда приходите. А пока вы зазря панику разводите и людям работать и жить мешаете.

Имя: Гость
Комментарий:

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