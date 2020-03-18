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Глас народа | Пензячку возмутил водитель маршрутки, не открывший переднюю дверь

18.03.2020|12:16
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Пензенцы продолжают жаловаться на водителей маршруток, блокирующих переднюю дверь и не пускающих пассажиров на места рядом с шофером. Очередной пост об этом появился в среду, 18 марта, в одной из местных групп соцсети «ВКонтакте».

«На остановке «Буратино» в 18:30 (17 марта. - Прим. ред.) в 77-й маршрутке какой-то водитель 54-го размера набил народа в салон под завязку! Но переднюю дверь так и не открыл! На свободное место там никого не посадил!! Как же - там такой же его брат сидел один! И мирно они беседовали и плевали на всех!

Водитель этот вез народ как дрова. Женщина стояла, на повороте упала на сидящих, руку чуть не сломала! Просили его пассажиры не сажать больше - так нееет, он еще на каждой остановке останавливался, хотя выходящих нет, только входящие», - написала женщина.

Пензячку заинтересовало, существуют ли какие-то правила, регламентирующие поведение водителя, чтобы понять, прав он или не прав. Кроме того, по ее мнению, в период пандемии из-за коронавируса следовало бы избегать давки в салоне и брать в заполненную маршрутку ровно столько стоящих пассажиров, сколько положено по нормам.

«Почему надо народ набить в салон как кильки в банке??? Кто должен следить за такими наглыми водителями, которые несутся и везут людей, как скотину, и все пассажиры падают друг на друга!!!» - добавила возмущенная горожанка.

В 2012 году в редакцию портала PenzaInform.ru обращались с той же жалобой.

«За последнюю неделю мне трижды пришлось ездить на одной и той же маршрутке № 1 марки Mercedes. На двух передних местах со всеми удобствами катаются личные вещи водителя - куртка, сумка, пакет. И никто не возражал бы, если бы в маршрутке были свободные места. Но в час пик салон наполняется пассажирами настолько, что автоматическая дверь под нажимом человеческих тел не открывается! Я спросила водителя, почему он не пускает пассажиров на передние места. «А куда вы сядете? На сумку с инструментами?» - ответил он», - рассказала пензячка.

Максим Иванкин, являвшийся тогда заместителем начальника Управления транспорта и связи г. Пензы, пояснил, что действия водителя автобуса малой вместимости неправомерны: «Пассажиры имеют право располагаться на всех посадочных местах, в том числе и передних».

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Фото Отрады Василевской, vk.com/penza_live.

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Гость|18.03.2020 12:45|

В стране чума человек опасается заражения имеет место быть. Не нравится катайтесь на автомашинах.

Гость|18.03.2020 12:46|

Быдло водятлы . Попадётся такой не уедет......

Гость|18.03.2020 12:47|

Оборзели совсем водители маршруток!Летом я выйти не успела с переднего сиденья как водитель не убедившись в том ,что пассажиры вышли из салона и двери в салон маршрутки открыты с бешеной скоростью сорвался с места!

Гость|18.03.2020 12:47|

Гость|18.03.2020 12:45|

В стране чума человек опасается заражения имеет место быть. Не нравится катайтесь на автомашинах.

Тебя в рикшу запрегём

Гость|18.03.2020 12:49|

Гость|18.03.2020 12:47|

Оборзели совсем водители маршруток

Надо было фары ему разбить

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