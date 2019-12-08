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Глас народа | В центре Кузнецка плитку и асфальт укладывают на снег

08.12.2019|14:47
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Кузнецким дорожникам не страшна зима и слой выпавшего снега. О том, что в центре города продолжается укладка асфальта, редакции ИА «ПензаИнформ» рассказала местная жительница Елена в субботу, 7 декабря.

Как пояснила женщина, работы по благоустройству с наступлением зимнего периода не прекратились. «Укладывают на снег плитку и асфальт», - прокомментировала она присланный снимок.

На фото запечатлен черный слой свежеуложенного покрытия, под ним припорошенный снегом песок. Рядом находятся дорожники, продолжающие работы.

Ранее сообщалось, что благоустройство центральной части Кузнецка планировалось завершить к 1 ноября. Работы проводились на средства гранта в 100 миллионов рублей.

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Гость|08.12.2019 15:02|

ПРИКАЗ ПАРТИИ НА ПРОРЫВ?

Гость|08.12.2019 15:04|

Очень деньги нужны к Новому году?

Гость|08.12.2019 15:22|

penzainform.ru писал(a):

Кузнецким дорожникам не страшна зима и слой выпавшего снега. О том, что в центре города продолжается укладка
Абсолютно ничего страшного, так и передайте местной жительнице.

Все нормально уложится, пусть глупости не думает.

Гость|08.12.2019 15:29|

Что Златогорский говорит?

Гость|08.12.2019 15:31|

penzainform.ru писал(a):

работы по благоустройству с наступлением зимнего периода не прекратились
Нужно выполнить план и получить квартальные и годовые премии и плевать на погодные условия и на деньги налогоплательщиков.

Гость|08.12.2019 15:43|

Трамп виноват!!!

Гость|08.12.2019 15:45|

Денежки грантовые и "долг" платежом красен?

Имя: Гость
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