08.12.2019 | 14:47

Кузнецким дорожникам не страшна зима и слой выпавшего снега. О том, что в центре города продолжается укладка асфальта, редакции ИА «ПензаИнформ» рассказала местная жительница Елена в субботу, 7 декабря.

Как пояснила женщина, работы по благоустройству с наступлением зимнего периода не прекратились. «Укладывают на снег плитку и асфальт», - прокомментировала она присланный снимок.

На фото запечатлен черный слой свежеуложенного покрытия, под ним припорошенный снегом песок. Рядом находятся дорожники, продолжающие работы.

Ранее сообщалось, что благоустройство центральной части Кузнецка планировалось завершить к 1 ноября. Работы проводились на средства гранта в 100 миллионов рублей.