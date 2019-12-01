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Глас народа | Пензенец заметил на Тропе здоровья редкую птицу

01.12.2019|12:14
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В микрорайоне Западная Поляна в Пензе появилась редкая птица. Снимок черного дятла, или желны, местный житель Руслан разместил в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 30 ноября.

Мужчина рассказал, что на днях он прогуливался с фотоаппаратом по Тропе здоровья. Неожиданно его внимание привлекла черная птица размером с ворона и с красной полосой на голове, находившаяся высоко на стволе.

«Я, честно сказать, удивился. Что я вижу? Большого черного дятла? Кто это? На большом фокусном расстояние я сразу же сделал фото, так как боялся, что птица может улететь», - добавил Руслан.

Попав домой, горожанин поискал информацию о пернатом в интернете. Выяснилось, что это желна – редкий вид черного дятла, ареал обитания которого от юга Европы до Камчатки.

Комментировавшие пост жители микрорайона признались, что тоже видели эту птицу.

«У нас во дворе такой один большой и красноголовый частенько под окнами дерево дятлит. Может, это он и есть? Попова, 18», «Мы его уже неделю наблюдаем на озере Ласточки», «Постоянно во дворе на Пацаева, 1», - написали они.

Фото Руслана Майского, vk.com/zpolana.

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Гость|01.12.2019 12:51|

Я там как раз тоже гуляла. Чуть не забеременела.

Гость|01.12.2019 13:07|

Тоже мне редкость. Зимой в арбековском лесу видел не раз.

Гость|01.12.2019 13:37|

Обыкновенная Желна, разновидность дятла, крупная.

Имя: Гость
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