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Глас народа | Зареченцы осудили воспитателей, переводивших детей через дорогу

25.11.2019|11:35
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В Заречном воспитатели дали детям урок небезопасного перехода через дорогу. Видеоролик, запечатлевший пересекающих проезжую часть в неположенном месте малышей, появился в соцсети Instagram.

По словам комментаторов, кадры сделаны напротив спортивно-культурного комплекса «Союз», расположенного на улице Проценко. На записи видно, как несколько взрослых ведут группу дошкольников через дорогу, не обращая внимания на отсутствие зебры. Положенных в этом случае красных флажков у них нет.

«Безопасность детей на дорогах? Пешеходный переход? Нет, не слышали. Ау! Народ! Это проезжая часть! Это наши дети! Так нельзя!» - высказался автор кадров.

Видео вызвало возмущение не только у него, но и у других зареченцев. «Несколько раз видел такое в этом году. Это недопустимо!», «И это работники, которые отвечают за жизнь детей», «Вообще кошмар! Объясняешь, объясняешь ребенку, что только по зебре, а тут такие вот воспитатели или учителя рушат все на корню!», «Такие моменты ни выговорами строгими надо пропускать, а сразу увольнением с волчьим билетом, чтобы потом остальные сто раз подумали, что они делают», «Тут однозначно надо все структуры с проверками в данное учреждение, откуда воспитанники», - написали они.

Одна из пользовательниц поделилась аналогичной историей, свидетельницей которой стала.

«Идет один воспитатель, за ней строем и все дружно через дорогу без замыкающего взрослого. То есть взрослый один впереди, у него за спиной человек 20 детей бегают и смеются, через дорогу переходят. А она особо и не оборачивается. Не дай бог один ребенок выбьется, отстанет, или на машине какой-нибудь идиот на высокой скорости поедет, она даже не увидит», - рассказала горожанка.

Видео zar_info58, instagram.com.

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Гость|25.11.2019 11:59|

Как лоси ходят, что удивительного.

Гость|25.11.2019 12:00|

Потом такие в Пензу приезжают и нарушают пдд, заворите ворота и пусть у себя, где хотят там и ходят.

Гость|25.11.2019 12:13|

мнение жителей лосятника никого не интересует!

Гость|25.11.2019 12:33|

penzainform.ru писал(a):

ведут группу дошкольников через дорогу, не обращая внимания на отсутствие зебры.
В чем проблема? По пдд если пешеходного перехода нет по близости, то можно переходить под прямым углом, убедившись в безопасности маневра.

Гость|25.11.2019 12:44|

Зареченцы в принципе плевать хотели на все правила. Не только ПДД.

Имя: Гость
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