25.11.2019 | 11:35

В Заречном воспитатели дали детям урок небезопасного перехода через дорогу. Видеоролик, запечатлевший пересекающих проезжую часть в неположенном месте малышей, появился в соцсети Instagram.

По словам комментаторов, кадры сделаны напротив спортивно-культурного комплекса «Союз», расположенного на улице Проценко. На записи видно, как несколько взрослых ведут группу дошкольников через дорогу, не обращая внимания на отсутствие зебры. Положенных в этом случае красных флажков у них нет.

«Безопасность детей на дорогах? Пешеходный переход? Нет, не слышали. Ау! Народ! Это проезжая часть! Это наши дети! Так нельзя!» - высказался автор кадров.

Видео вызвало возмущение не только у него, но и у других зареченцев. «Несколько раз видел такое в этом году. Это недопустимо!», «И это работники, которые отвечают за жизнь детей», «Вообще кошмар! Объясняешь, объясняешь ребенку, что только по зебре, а тут такие вот воспитатели или учителя рушат все на корню!», «Такие моменты ни выговорами строгими надо пропускать, а сразу увольнением с волчьим билетом, чтобы потом остальные сто раз подумали, что они делают», «Тут однозначно надо все структуры с проверками в данное учреждение, откуда воспитанники», - написали они.

Одна из пользовательниц поделилась аналогичной историей, свидетельницей которой стала.

«Идет один воспитатель, за ней строем и все дружно через дорогу без замыкающего взрослого. То есть взрослый один впереди, у него за спиной человек 20 детей бегают и смеются, через дорогу переходят. А она особо и не оборачивается. Не дай бог один ребенок выбьется, отстанет, или на машине какой-нибудь идиот на высокой скорости поедет, она даже не увидит», - рассказала горожанка.

Видео zar_info58, instagram.com.