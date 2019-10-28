28.10.2019 | 09:02

Жительница Пензы Елена сообщила ИА «ПензаИнформ» о свалке, образовавшейся в частном секторе в районе автодрома «Вираж».

На фотографиях, которые женщина прислала в редакцию утром в понедельник, 28 октября, видна гора мусора, лежащая в обрыве у коттеджа.

«Совсем люди с ума сошли... Как вообще могло прийти такое в голову? Строительный мусор трактором скидывают в обрыв. Теперь его там явно не уберешь», - констатировала женщина.

По ее мнению, ни одна машина к свалке подъехать не сможет, а уборка вручную займет много времени.

«Лет пять придется убирать... Дома построили и жить будут сами же возле своей помойки...» - укорила женщина местных жителей.

Кроме того, по словам пензячки, такие действия наносят вред природе.

«В 20 метрах лес и родник», - посетовала она.