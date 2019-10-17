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Глас народа | Пензячка вместо рыжиков наткнулась на крупного зайца

17.10.2019|16:09
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В сосняке под селом Алферьевка Пензенского района жительница областного центра Анна Иванова, искавшая грибы, наткнулась на крупного зайца.

Косой безбоязненно сидел на утоптанной тропинке и ничуть не боялся человека. Девушке удалось подойти совсем близко и снять фото и видео, которые она разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Когда идешь за грибами, а находишь только зайца!» - написала она.

Сначала у девушки даже появилась мысль, что это одичавший кролик.

«Он очень лояльно отнесся к моей персоне. Разрешил подойти на расстояние полутора метров. Не делай так, зайка! По лесу же не только я хожу...» - шутливо обратилась к длинноухому обитателю леса любительница тихой охоты.

Это не первый случай, когда дикие животные не проявляют боязни при виде человека. В августе пензячка на своей даче в поселке Нефтяник сняла на видео лисицу, которая поедала упавшие яблоки.

Через несколько дней горожанин запечатлел бесстрашного молодого лиса на дачном участке в районе Каланчи.

А в октябре в объектив камеры пензенца рядом с заправкой в Махалине попала лисица, которая с удовольствием угощалась шоколадом.

фото, видео vk.com/oceannarium

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Гость|17.10.2019 16:44|

Анна Ивановна, рыжики есть?

Гость|17.10.2019 16:46|

А я бы его хлыснул

Гость|17.10.2019 16:56|

Пошла за грибами,а принесла солянку!

Гость|17.10.2019 17:17|

Отсутствие страха перед человеком - ненормально и может быть симптомом бешенства. Умилительного ничего нет. Не подходите к животному.

Гость|17.10.2019 17:19|

Гость писал(a):

Отсутствие страха перед человеком - ненормально и может быть симптомом бешенства. Умилительного ничего нет. Не подходите к животному.
Это ты вот кому сейчас советуешь? Думаешь они там все рядом с зайцами стоят и ждут твоего разрешения или совета?

Гость|17.10.2019 17:22|

Вам, дуралеям. Которые сначала писАют, а потом думАют.

Имя: Гость
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