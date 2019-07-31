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Глас народа | Пензенцев порадовал поступок земляка, который помог старушке

31.07.2019|14:23
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В мире не без добрых людей - верность этой пословицы в очередной раз подтвердил пензенец, который оказал помощь пожилой женщине на улице Окружной.

Поступок пассажира «Лады», который в пасмурную и дождливую среду, 31 июля, помог маленькой сгорбленной старушке перейти 6 полос по нерегулируемому переходу в районе остановки «ДСУ», попал на камеру регистратора машины, ехавшей сзади.

Владелец видео выложил его в соцсеть «ВКонтакте», подписав: «В мире не без добрых людей. Мужику респект».

Пензенцы активно лайкают пост, выражая одобрение отзывчивости земляка. «Красавчик», «Наконец-то пост про добрых на дороге», - прокомментировали люди.

Одна из горожанок добавила запись, где другой водитель помогает перейти дорогу той же старушке, видимо, живущей в этом районе. «Ее б найти, я бы не прочь раз в 2 дня в магазин/аптеку ей сбегать», - призналась женщина.

Отметили пензенцы и терпение владельца регистратора, который спокойно подождал, когда помогут пешеходу, и не возмущался, что перед ним встала машина. «Будь кто-нибудь другой из неадекватных на месте автора... Так стоял б и сигналил... И матом крыл...» - написали комментаторы.

Видео Павла Баюкова, vk.com/sova_penza.

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Гость|31.07.2019 14:59|

Не перевелись еще тимуровцы!

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