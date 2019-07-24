24.07.2019 | 11:46

Жители села Телегино Колышлейского района боятся зимы, считая, что из-за снега окончательно рухнут опоры, поддерживающие газовые трубы.

О сложившейся аварийной ситуации написала в группе «Подслушано в Колышлее» соцсети «ВКонтакте» местная жительница Анастасия.

«Вот так падают газовые трубы на улице Молодежной. Никому нет дела», - прокомментировала сельчанка размещенные снимки.

На них запечатлены накренившиеся, готовые вот-вот упасть опоры для труб. По словам женщины, жители села писали заявление в газовую службу, множество раз звонили, однако реакции не последовало.

«Скоро зима. Большого количества снега опоры не выдержат. Может, данный пост поможет этой ситуации сдвинуться с места», - выразила надежду Анастасия.

Комментировавшие снимки сельчане отметили, что такая проблема существует во всем Телегине. «На Центральной так же падают. Спасибо моему дереву – держит трубы. Упадет дерево, и мы останемся без газа», - написала пользовательница.

Фото Анастасии Сараевой.