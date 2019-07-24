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Глас народа | В селе Телегино готовы обрушиться газовые трубы

24.07.2019|11:46
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Жители села Телегино Колышлейского района боятся зимы, считая, что из-за снега окончательно рухнут опоры, поддерживающие газовые трубы.

О сложившейся аварийной ситуации написала в группе «Подслушано в Колышлее» соцсети «ВКонтакте» местная жительница Анастасия.

«Вот так падают газовые трубы на улице Молодежной. Никому нет дела», - прокомментировала сельчанка размещенные снимки.

На них запечатлены накренившиеся, готовые вот-вот упасть опоры для труб. По словам женщины, жители села писали заявление в газовую службу, множество раз звонили, однако реакции не последовало.

«Скоро зима. Большого количества снега опоры не выдержат. Может, данный пост поможет этой ситуации сдвинуться с места», - выразила надежду Анастасия.

Комментировавшие снимки сельчане отметили, что такая проблема существует во всем Телегине. «На Центральной так же падают. Спасибо моему дереву – держит трубы. Упадет дерево, и мы останемся без газа», - написала пользовательница.

Фото Анастасии Сараевой.

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Гость|24.07.2019 12:04|

Кто то на фундаменте под столбы хорошо сэкономил.

Гость|24.07.2019 13:00|

Падеж столбов начался, то у Олимпа теперь в Телегино. Конец света приходит.

Гость|24.07.2019 13:04|

В Лопуховке та же картина

Гость|24.07.2019 13:05|

Согласна,газовые трубы давно никому не нужны,лишь бы деньги платили.

Гость|24.07.2019 13:05|

да во всей области такая картина.

Гость|24.07.2019 13:09|

Когда рухнут,тогда и напишите,будем обсуждать,а пока нечего.

Имя: Гость
Комментарий:

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