21.07.2019 | 14:09

В воскресенье, 21 июля, жительница Каменки в соцсети рассказала о проблеме, с которой столкнулись многие семьи с детьми в их городе: ребятам из микрорайона Прогресс негде гулять.

По словам молодой матери, в их распоряжении имеется только одна игровая площадка, конструктивные элементы которой оставляют желать лучшего. Чтобы было понятно, о чем идет речь, женщина сняла видео и сопроводила запись комментарием.

«Вот такая площадка! Страсть! Я вообще в шоке! Даже детей некуда сводить. Приходится в Сельмаш ехать, чтобы погулять нормально. Что это такое?! На качелях все ноги переломаешь, пока катаешься. Я не знаю, это вообще жесть. И это называется парк!» - возмутилась жительница Каменки, продемонстрировав замусоренную площадку со сровнявшейся с землей песочницей.

Она уточнила, что до Сельмаша ехать довольно далеко, поэтому обычная прогулка превращается в небольшое путешествие.