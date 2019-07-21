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Глас народа | Жители Каменки вынуждены гулять с детьми вдали от дома

21.07.2019|14:09
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В воскресенье, 21 июля, жительница Каменки в соцсети рассказала о проблеме, с которой столкнулись многие семьи с детьми в их городе: ребятам из микрорайона Прогресс негде гулять.

По словам молодой матери, в их распоряжении имеется только одна игровая площадка, конструктивные элементы которой оставляют желать лучшего. Чтобы было понятно, о чем идет речь, женщина сняла видео и сопроводила запись комментарием.

«Вот такая площадка! Страсть! Я вообще в шоке! Даже детей некуда сводить. Приходится в Сельмаш ехать, чтобы погулять нормально. Что это такое?! На качелях все ноги переломаешь, пока катаешься. Я не знаю, это вообще жесть. И это называется парк!» - возмутилась жительница Каменки, продемонстрировав замусоренную площадку со сровнявшейся с землей песочницей.

Она уточнила, что до Сельмаша ехать довольно далеко, поэтому обычная прогулка превращается в небольшое путешествие.

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Гость|21.07.2019 15:12|

Грех Вам жаловаться. Какая красота кругом,зелень,чистый воздух! Машину песка свежего организовать и всё.

В городе все песочницы обычно кошками засраны.

Гость|21.07.2019 15:18|

Онаж не знала, когда зачинала, что будет так. Онаже думала, чудесным образом дизнейленд построят к ея родам.

Гость|21.07.2019 15:41|

Это что такое?! знакомая мать тоже недовольства свои высказывает, то асфальт не такой, то бордюр высокий, дорожка узка для нее. Сама из местности "извыбоинневыедуя".

Имя: Гость
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