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Политика

Изучена почти треть протоколов: позиции кандидатов не изменились

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Избирательная комиссия Пензенской области обнародовала результаты обработки 27,37% протоколов (отчитались 292 участковые комиссии из 1 067).

На первой позиции остается Олег Мельниченко - 70,90% (89 855 голосов), на второй - Олег Шаляпин - 12,66% (16 042 голоса), на третьей - Алексей Шпагин - 6,48% (8 217), на четвертой - Александр Васильев - 5,87% (7 436), на пятой - Петр Чугай - 2,26% (2 859).

На выборах в Госдуму в лидерах - партия «Единая Россия» (52,53%), на втором - КПРФ (17,90%), на третьем - ЛДПР (7,91%), на четвертом - «Справедливая Россия - За правду» (7,09%), на пятом - «Новые люди» (5,88%), на шестом - «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (2,42%), на седьмом - «Коммунисты России» (1,29%). Оставшиеся партии набрали менее 1%.

По 146-му одномандатному округу с большим отрывом лидирует Игорь Руденский (59,60%), далее идут Алексей Иванов (15,08%), Павел Куликов (5,34%).

По 147-му округу по-прежнему на первой строчке Александр Самокутяев (51,78%), на второй позиции Александр Трутнев (16,93%), на третьем Алексей Шпагин (11,76%).

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Гость||

На 01.01.2021 г. в Пензенской области зарегистрировано 1041875 избирателей. За Мельниченко (без учета фальсификаций) 89855 голосов. 1041875 - 89855 = 952020 избирателей за него не голосовали!

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