Федеральные СМИ обнародовали диалог Путина и Мельниченко

26.03.2021 | 20:21

Федеральные СМИ обнародовали разговор, который провел президент Владимир Путин с назначенным врио губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко. Встреча прошла в режиме видеоконференции в пятницу, 26 марта.

Глава государства констатировал, что Мельниченко, будучи сенатором и находясь в Москве, не оторвался от Пензы и области.

«Надеюсь, что вы понимаете уровень ответственности, которая ложится на плечи первого лица. Вы готовы к такой работе? Внутренне?» - спросил Путин у Мельниченко.

«Владимир Владимирович, я внутренне готов, тем более, Пензенская область - она для меня не точка на карте. Это регион, где я родился, где я вырос, где живет не одно поколение моей семьи. Я понимаю, что работать надо так, чтобы, во-первых, оправдать ваше высокое доверие, а во-вторых, что авторитет с должностью не передается, его надо заслужить и заработать», - ответил он.

«Вот мы этим закончим как раз. Я назначаю вас временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Но вы понимаете, что для того, чтобы стать полноценным руководителем, надо заручиться доверием избирателей, доверием жителей области. Хочу пожелать вам успехов!» - сказал Владимир Путин и подписал указ о назначении Мельниченко врио губернатора Пензенской области.