Политика

Федеральные СМИ обнародовали диалог Путина и Мельниченко

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Федеральные СМИ обнародовали разговор, который провел президент Владимир Путин с назначенным врио губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко. Встреча прошла в режиме видеоконференции в пятницу, 26 марта.

Глава государства констатировал, что Мельниченко, будучи сенатором и находясь в Москве, не оторвался от Пензы и области.

«Надеюсь, что вы понимаете уровень ответственности, которая ложится на плечи первого лица. Вы готовы к такой работе? Внутренне?» - спросил Путин у Мельниченко.

«Владимир Владимирович, я внутренне готов, тем более, Пензенская область - она для меня не точка на карте. Это регион, где я родился, где я вырос, где живет не одно поколение моей семьи. Я понимаю, что работать надо так, чтобы, во-первых, оправдать ваше высокое доверие, а во-вторых, что авторитет с должностью не передается, его надо заслужить и заработать», - ответил он.

«Вот мы этим закончим как раз. Я назначаю вас временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Но вы понимаете, что для того, чтобы стать полноценным руководителем, надо заручиться доверием избирателей, доверием жителей области. Хочу пожелать вам успехов!» - сказал Владимир Путин и подписал указ о назначении Мельниченко врио губернатора Пензенской области.

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Источник — vesti.ru
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Гость||

Оправдать надо доверие пензенцев!

Гость||

Гость писал(a):

Не покидает чувство что он все-таки Варяг
Да ничего он не варяг. Такой же истфаковский, как и Ягов, Кондрашин, Воронков, Застрожный, а теперь ещё и новенький зампред - Маслов.

Гость||

Может хоть он избавиться от двухэтажных развалюх в городе

Гость||

Оправдать нужно не высокое доверие президента, а доверие жителей Пензенской области!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Хочу пожелать вам успехов!» - сказал Владимир Путин и подписал указ о назначении Мельниченко
Хочу тоже пожелать вам успехов.

Гость||

Это что же? Так же будет работать на статистику? А как же реальные дела?

Гость||

Лорка тоже на истфаке училась

Гость||

Доверием избирателей?

С этим-то и проблемы!

Потому что за жителей решает Бессоновский Избирком.

Хотя, Мельниченко, конечно,все понимает:рубить с плеча не будет,но и миндальничать, надеюсь,тоже

Гость||

Да, оттуда спецов широкого профиля выпускают. Хочешь - медицину курировать, хочешь - в губернаторы.

Гость||

Гость писал(a):

Лорка тоже на истфаке училась
А ещё Кривов.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.03.2021 20:38|

Лорка тоже на истфаке училась

А ещё Кривов.

Гость||

Главное, что не танкист...

Гость||

Так и танка нет. Один самолет остался. Летчик нужен.

Гость||

Нужно что то менять. Бордюрова закроют лет на 10 точно

Гость||

Где то я уже слышал(а)....

Имя: Гость
Комментарий:

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