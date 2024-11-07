В районе Олимпийской аллеи заметили лису

07.11.2024 | 11:04

Вечером в среду, 6 ноября, жители Пензы заметили лису в районе Олимпийской аллеи. Как уточнил автор видео, выложенного в Сеть, животное встретилось по пути на Солдатское озеро.

Зверек, попавший в объектив, жадно что-то ест. Испугавшись, он отпрыгивает, но не убегает, а ждет, когда потенциальная опасность исчезнет.

Дикие животные в последнее время все чаще появляются в населенных пунктах Пензенской области. Один из комментаторов предположил, что на окраинах города проще найти корм.

«У нас, например, зайцы прибегают в район Бригадирского моста, а на территории аэропорта стаи куропаток живут (территория закрытая, кругом поле, они в безопасности и поэтому живут как в заповеднике). Так и лисам выгодно подкармливаться с помоек», - уточнил он.

«Ничего криминального в том, что лисы выходят, нет. Они прекрасно адаптируются к жизни рядом с людьми, особенно в лесопарках внутри городов. А выходят, чтобы найти себе пищу. Но нужно помнить, что это дикое животное и лучше соблюдать дистанцию и меры безопасности», - предупредил другой участник обсуждения.

В июне подписчик телеграм-канала PenzaInform снял на Олимпийской аллее скачущего зайца, которого не пугало присутствие людей. А в Дальнем Арбекове два месяца бок о бок с людьми жила косуля. Ее отогнали шумовым методом в место, более пригодное для обитания.

Нередко гостями горожан становятся и лисы. В мае житель Заречного снял на камеру плутовку на асфальтовой дорожке в зеленой зоне. А в октябре рыжая хищница несколько раз появлялась в Дальнем Арбекове.