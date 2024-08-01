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Из жизни

Стадо оленей устроило сюрприз жителям Сурска

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В Сурске по городу, не обращая внимание на людей и машины, прогулялось стадо оленей. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил региональный минлесхоз в своем телеграм-канале.

Стадо оленей устроило сюрприз жителям Сурска

«Это был настоящий сюрприз для всех. Но важно помнить, что олени - дикие животные и подходить к ним близко опасно. Будьте осторожны и соблюдайте меры безопасности, чтобы не напугать животных и избежать ДТП», - отметили в ведомстве.

Специалисты посоветовали жителям Пензенской области при виде стада оленей отойти на расстояние.

В Городищенском районе копытные нередко выходят к людям. Так, в мае трех молодых пятнистых оленей запечатлели недалеко от железнодорожного переезда станции Асеевской.

В феврале двух косуль заметили на въезде в село Канаевка, в январе стадо оленей также выходило на дорогу в Сурске.

В ноябре прошлого года жители Сурска видели лесного гостя во дворе многоэтажки, а в сентябре самка пятнистого оленя пробежалась перед автомобилем по дороге к станции Асеевской.

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Источник — видео из TG-канала минлесхоза
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