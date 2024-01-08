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Из жизни

На дорогу в Сурске вышло целое стадо оленей

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В Пензенской области дикие животные часто выходят на дороги, удивляя водителей и пешеходов. Но сталкиваться с целым стадом оленей доводится крайне редко.

Информацию о появлении нескольких десятков особей на проезжей части в Сурске разместили в телеграм-канале «Подслушано Городищенский район» в воскресенье, 7 января.

«Даже сосчитать сложно. С этого дня официально признаем город Сурск заповедной зоной», - написал автор поста.

На приложенных кадрах видно, как животные друг за другом вышли на дорогу, постояли под светом фар остановившегося автомобиля, а затем под сигналы водителя ушли обратно в лес - большинство так и не рискнули перейти на другую сторону.

В региональном минлесхозе рассказали, как вести себя в подобных ситуациях.

«Если увидели животное, в том числе далеко от дороги, остановитесь и дайте ему уйти. Не пытайтесь проехать мимо, даже на низкой скорости: неизвестно, как животное себя поведет. Напоминаем, что при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на животных», - предупредили специалисты ведомства.

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Источник — видео t.me/podslushano058
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