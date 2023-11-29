Сетевое издание|18+|Среда|29 ноя 2023|11:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Дождь |
 

Из жизни

В Сурске во двор многоэтажек заглянул лесной олень

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жители Сурска смогли полюбоваться грациозным диким животным. К ним во двор заглянул лесной олень. Об этом рассказал глава Городищенского района Павел Мигин в своем телеграм-канале.

Зверя заметили в микрорайоне Хутор и сняли на камеру. На кадрах олень пробегает по тропинке и останавливается рядом с многоэтажкой.

В Сурске во двор многоэтажек заглянул лесной олень

«Хочется отметить, что жители часто становятся свидетелями столь прекрасных животных и гордятся, что их территория становится практически заповедником», - подчеркнул Павел Мигин.

Ранее в Городищенском районе самка пятнистого оленя кокетливо пробежалась перед авто.

Выложенная в Сеть видеозапись изящного и непугливого животного растрогала многих. Одна из посмотревших ее даже процитировала строки песни: «Вернись, лесной олень, в свою страну оленью».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео telegram.org
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте