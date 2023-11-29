В Сурске во двор многоэтажек заглянул лесной олень

Жители Сурска смогли полюбоваться грациозным диким животным. К ним во двор заглянул лесной олень. Об этом рассказал глава Городищенского района Павел Мигин в своем телеграм-канале.
Зверя заметили в микрорайоне Хутор и сняли на камеру. На кадрах олень пробегает по тропинке и останавливается рядом с многоэтажкой.
«Хочется отметить, что жители часто становятся свидетелями столь прекрасных животных и гордятся, что их территория становится практически заповедником», - подчеркнул Павел Мигин.
Ранее в Городищенском районе самка пятнистого оленя кокетливо пробежалась перед авто.
Выложенная в Сеть видеозапись изящного и непугливого животного растрогала многих. Одна из посмотревших ее даже процитировала строки песни: «Вернись, лесной олень, в свою страну оленью».
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