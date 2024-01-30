Пернатая хищница показала пензячке чудеса маскировки

30.01.2024 | 14:38

Жительнице Пензы удалось снять на видео краснокнижную птицу, приземлившуюся рядом с ее домом на улице Бородина.

«Зимняя природа за окном, вроде ничего необычного, но...» - говорит автор ролика. Камера приближает ствол березы, и становится видно, что на ветке, повернувшись клювом к стволу, сидит крупная хищная птица - неясыть.

Благодаря светло-серому с темными пестринами оперению крылатая гостья мимикрирует, практически не отличаясь цветом от березовой коры.

«Супермаскировка!» - восхищается пензячка. Она стучит по стеклу, и птица реагирует на звук поворотом головы с черными, словно маслины, глазами.

В последние годы два вида неясыти - серая и длиннохвостая - все чаще стали попадаться на глаза жителям Пензенской области. Так, в 2022 году людям пришлось спасать хищниц от нападений ворон.

В 2023 году горожане нашли неясыть во дворе лицея № 55. Еще одну особь в декабре заметили сидящей на дереве на улице Дзержинского.

А в этом году в Кузнецком районе длиннохвостая неясыть залетела в дом сотрудника Двориковского участкового лесничества Михаила Кузнецова. Лесничий даже сумел взять ее в руки, а затем выпустил в привычную среду обитания.