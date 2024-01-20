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Из жизни

В дом лесничего залетела длиннохвостая неясыть

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В Кузнецком районе в дом сотрудника Двориковского участкового лесничества Михаила Кузнецова залетела необычная гостья - длиннохвостая неясыть.

Лесничий увидел краснокнижную птицу очень близко и даже взял ее в руки, а потом выпустил в привычную среду обитания.

«Длиннохвостую неясыть называют «пернатой кошкой». Не только потому, что эти птицы, как и домашние животные, охотятся на мелких грызунов, но и потому, что, если их почесать за ушком, они урчат как кошки», - рассказали в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Жители областного центра также нередко встречают неясытей в городской черте. Так, в декабре прошлого года птицу заметили на ветке дерева во дворе одного из домов на улице Дзержинского. Также длиннохвостую неясыть горожане нашли во дворе лицея № 55.

В октябре 2022-го пензенцам пришлось спасать птиц. На ГПЗ и на территории железнодорожной больницы на неясытей напали вороны.

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Источник — фото областного минлесхоза
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