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Общество

В Терновке из-за пробок изменили режим работы светофоров

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В Пензе из-за реконструкции улицы Ново-Терновской решили изменить работу светофоров на двух перекрестках в Терновке. Об этом в среду, 8 ноября, сообщило городское управление ЖКХ.

«На 5 секунд увеличено горение разрешающего сигнала светофора при осуществлении выезда с Сухумской и Петровской на Терновского», - уточнили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации города.

Таким образом объекты будут работать до окончания реконструкции.

Срыв сроков перекрытия Ново-Терновской спровоцировал мощнейшие заторы в Засечном 7 и 8 ноября. Проезд по отрезку между улицами Соборной и Алой оказался недоступен с 0:00 субботы, 4-го числа. Предполагалось, что движение восстановят к 23:00 5-го числа, однако этого не произошло ни 5-го, ни позже.

В региональном минстрое объяснили, что подрядчик не смог вовремя завершить работы из-за плохой погоды, и заверили: дорогу откроют к 21:00 7-го числа.

Но и утром 8-го лучше не стало. Несмотря на обещания, как минимум до 7:50 проезд по Ново-Терновской, по словам водителей, был недоступен. Позже одну полосу движения открыли, и машины начали вереницей проезжать по свежезакопанному участку дороги.

«Ведутся работы по реконструкции, для транспорта открыта одна полоса движения и организовано светофорное регулирование», - прокомментировали ситуацию в областном минстрое.

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