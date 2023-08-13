Пензенцы могут сделать 1 сентября выходным днем

13.08.2023 | 16:11

День знаний, который будет отмечаться в пятницу, 1 сентября, не является праздничным или выходным днем. Пензенцам перечислили несколько способов сделать его таковым, чтобы присутствовать на торжественной линейке в школе или же проводить в первый класс ребенка.

Один из них - использовать законный выходной тем, кто является донором. Этой категории граждан законом предоставляется дополнительный оплачиваемый нерабочий день.

«Вы можете взять 1 сентября отпуск без сохранения заработной платы. В таком случае будете освобождены от работы, правда по итогу месяца зарплата будет немного меньше. Еще один вариант: взять на День знаний ежегодный оплачиваемый отпуск. Если изначально он запланирован на другой период, вы можете договориться о переносе с работодателем. Кстати, имейте в виду, что переносить отпуск на другой период можно только с согласия работодателей, но льготные категории работников имеют право брать отпуск в любое удобное для них время (в частности, это касается многодетных родителей)», - рассказал порталу SuperJob директор департамента трудового права Александр Южалин.

Четвертый вариант - взять отгул за работу в выходной или сверхурочно. Пятый - получить дополнительный оплачиваемый выходной, который положен родителям ребенка-инвалида (всего таковых предоставляется 4 дня в месяц).

Есть вариант для тех, кто работает в организациях, где предусмотрена возможность взять выходной.

«Такая гарантия может быть установлена вашим трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. Спросите у работодателя, действует ли в компании такая практика, и, если да, уточните, как ею воспользоваться. Обычно достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребенок школьного возраста или ребенок, который идет в первый класс», - посоветовал юрист.