Родителям школьников предлагают дать выходной в День знаний

24.08.2023 | 08:06

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев внес на рассмотрение законопроект о введении 1 сентября выходного для работающих родителей школьников.

В нем предлагается внести дополнение в статью 186.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

«Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий - День знаний - с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», - цитирует РИА Новости текст документа.

В пояснительной записке отмечается, что участие родителей в школьных линейках имеет большое значение для детей, особенно первоклассников.

В Пензенской области в День знаний запрещено продавать спиртные напитки. В этот день по магазинам и точкам общепита проходят рейды. На проигнорировавших запрет коммерсантов составляют протоколы об административном правонарушении.