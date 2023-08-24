Родителям школьников предлагают дать выходной в День знаний

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев внес на рассмотрение законопроект о введении 1 сентября выходного для работающих родителей школьников.
В нем предлагается внести дополнение в статью 186.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
«Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий - День знаний - с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», - цитирует РИА Новости текст документа.
В пояснительной записке отмечается, что участие родителей в школьных линейках имеет большое значение для детей, особенно первоклассников.
В Пензенской области в День знаний запрещено продавать спиртные напитки. В этот день по магазинам и точкам общепита проходят рейды. На проигнорировавших запрет коммерсантов составляют протоколы об административном правонарушении.
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