Из-за досрочных каникул учителям придется корректировать программу

21.12.2023 | 20:42

Несмотря на досрочные зимние каникулы, пензенские школьники к концу учебного года получат весь объем знаний, который должны получить. Об этом в четверг, 21 декабря, заявил на брифинге в правительстве министр образования Алексей Комаров.

«Тот учебный план, который у нас должен был быть до 30-го числа (декабря. - Прим. ред.), вся та программа, которая у нас определена в рамках всего учебного года, она будет доведена в установленном порядке до обучающихся. Она откорректируется за счет будущего периода», - пояснил министр.

В этом году многим учителям уже пришлось вносить коррективы в программу из-за карантина по пневмонии и ОРВИ, на который отправлялись классы. В минобре педагогам рекомендовали делать это за счет предусмотренных на обобщение и повторение часов либо уплотнения содержания материала.

На брифинге 21 декабря Алексей Комаров также ответил на вопрос о том, когда школьникам исправлять оценки, ведь они рассчитывали, что проучатся еще неделю.

«Сегодня была итоговая коллегия Министерства образования Пензенской области. Все начальники отделов образования муниципалитетов присутствовали, информацию им заранее довел [о досрочных каникулах]. Оценки будут выставлены в соответствии с журналом, в соответствии со знаниями обучающихся. Что-то необходимо исправить - есть завтра (имеется в виду пятницу, 22 декабря. - Прим. ред.)», - сообщил министр.