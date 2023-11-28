В минобре высказались о переходе на дистанционное обучение

28.11.2023 | 19:52

Несмотря на подъем заболеваемости среди детей, школьников Пензенской области пока не планируют переводить на дистанционное обучение.

Об этом на брифинге во вторник, 28 ноября, заявил первый заместитель министра образования региона Алексей Фомин.

«Дистанционное обучение вводится при чрезвычайной ситуации. Пока данной тенденции не существует, будем идти от складывающейся ежедневно ситуации. На сегодняшний день дистант не рассматривается», - отметил он.

По последним данным, из-за карантина распущены 115 классов (36 по пневмонии в 21 школе и 79 по ОРВИ в 30 школах). Ни одно учреждение в области не закрыто полностью.

Ранее Алексей Фомин сообщил, что коллектив отправляют на карантин, если заболеваемость в нем превышает 20%-й порог.

«Занятия прекращаются, дети находятся дома и получают задания от классных руководителей и педагогов-предметников для повторения выученного материала и для его закрепления. Карантинные мероприятия продолжаются в зависимости от заболевания, но чаще всего это порядка 10 дней», - конкретизировал он.