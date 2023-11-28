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Учеба

Минобр озвучил число классов и групп, закрытых на карантин

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В Пензенской области нет ни одного детского сада или школы, которые были бы полностью закрыты на карантин из-за подъема заболеваемости. Об этом на брифинге во вторник, 28 ноября, сообщил первый заместитель министра образования региона Алексей Фомин.

«На вчерашний вечер у нас закрыто 36 классов в 21 школе и 4 группы в 4 дошкольных организациях», - уточнил он.

Алексей Фомин пояснил, что коллектив распускают и отправляют на карантин, если заболеваемость в нем превышает 20%-й порог.

«Занятия прекращаются, дети находятся дома и получают задания от классных руководителей и педагогов-предметников для повторения выученного материала и для его закрепления. Карантинные мероприятия продолжаются в зависимости от заболевания, но чаще всего это порядка 10 дней.

В отношении групп дошколят: ребенок устраняется из образовательной организации, родители вместе с ним идут на больничный. Занятия в группе продолжаются после проведения всех санитарных мероприятий (дезинфекции). При этом группа изолируется и все сторонние мероприятия (спортивные, творческая деятельность) прекращаются на момент карантина», - добавил замминистра.

Он еще раз подчеркнул, что при карантине приостанавливается проведение всех внешних мероприятий, которые объединяют несколько групп детей.

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