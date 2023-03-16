В Министерстве просвещения РФ оценили возможность отмены ЕГЭ

16.03.2023 | 08:20

Такое важное решение, как отмена единого государственного экзамена, нельзя принимать без широкого обсуждения. При этом должно учитываться мнение как школьников, так и их родителей, заявили в Минпросвещения РФ.

«Любые изменения в действующий механизм не могут проходить без широкого экспертного обсуждения, более того, важно слышать и понимать мнение учащихся и их родителей», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службе Министерства просвещения России.

Ранее руководитель Рособрнадзора Антон Мурзаев заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ после отказа России от Болонской системы образования не обсуждается.

21 февраля Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе высшего образования. Глава государства выразил уверенность, что в российском образовании назрела необходимость существенных изменений с учетом новых требований во всех сферах жизни.

В Пензенской области в 2023 году сдавать единый госэкзамен будут почти 5 000 человек. Самыми популярными из необязательных предметов стали обществознание, информатика и ИКТ, биология.