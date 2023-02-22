Пензенцы определились с выбором предметов для сдачи ЕГЭ

22.02.2023 | 07:44

В Пензенской области подведены итоги выбора учебных предметов для сдачи единого государственного экзамена в 2023 году. Участвовать в нем будут почти 5 000 человек.

«Ежегодно самым популярным из необязательных предметов является обществознание, его выбрали 49% выпускников. На второе место впервые вышла информатика и ИКТ, которую планируют сдавать 24% участников ЕГЭ», - рассказали в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

22% заявлений подано на сдачу экзамена по биологии, по 19% - на физику и историю. Количество желающих написать ЕГЭ по химии по сравнению с прошлым годом не изменилось - планируют сдать экзамен по этому предмету 14% участников. 11% выпускников будут сдавать английский язык, 7% - литературу, 2,5 % - географию.

Региональный рейтинг популярности учебных предметов соответствует федеральному. В целом по России обществознание выбрали 46%, информатику и ИКТ - 20%, биологию - 19%. По 16% приходится на историю и физику, 15% - на иностранный язык. 13% будут сдавать химию, 9% - литературу, 3% - географию.

В 2023 году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный период проведения ЕГЭ стартует 20 марта.