Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования

21.02.2023 | 14:13

России необходимо вернуться к традиционной для страны системе обучения специалистов со сроком обучения от четырех до шести лет, заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

Глава государства уверен, что в российском образовании назрели существенные изменения с учетом новых требований во всех сферах жизни. По его мнению, для высшей школы необходим синтез советской системы образования и нового опыта.

Путин подчеркнул, что после перехода России на другую систему образования у молодежи должны появиться новые возможности, а не проблемы. Студенты, которые сейчас учатся в университетах, продолжат там обучение по действующим программам, а полученные ими дипломы также будут легитимны, уточнил он.

7 июня в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в стране после введения новой системы образования сохранятся бакалавриат и магистратура. По его словам, университеты могут отказаться от них в пользу специалитета. Позднее ректор МГУ Виктор Садовничий предложил сохранить в России бакалавриат для ряда направлений и иностранных студентов.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования - концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования - бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета - получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат - магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.