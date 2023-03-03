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В стране и мире

В Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ

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Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) после отказа России от Болонской системы образования не обсуждается, высказались в Рособрнадзоре. Заявление главы службы Анзора Музаева приводит ТАСС.

В мае 2022 года глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к прожитому этапу.

По словам Музаева, вопросы об отмене ЕГЭ возникают из-за смешения двух понятий — высшего и среднего образования. «Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с единым государственным экзаменом», — заявил он.

Президент России Владимир Путин во время прошедшего 21 февраля послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе обучения в университетах. Глава государства выразил уверенность, что в российском образовании назрела необходимость существенных изменений с учетом новых требований во всех сферах жизни.

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Источник — lenta.ru
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