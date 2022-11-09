Старшеклассников обучат строевой подготовке и основам стрельбы

09.11.2022 | 14:17

Занятия по начальной военной подготовке, которые появятся во всех школах России, включая пензенские, со следующего учебного года, будут внеурочными. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду, 9 ноября.

Курс будет разработан к 1 января. «Затем пройдет апробация, и школы его со следующего года могут использовать», - заявил Сергей Кравцов.

По данным РИА Новости, курс войдет в два новых модуля для предмета ОБЖ для старшеклассников.

Детей обучат строевой подготовке и оказанию первой медицинской помощи, познакомят со средствами индивидуальной защиты, оружием и правилами обращения с ним, объяснят основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат.

«Кроме того, старшеклассники научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают, что такое одиночный окоп», - сообщает информагентство.

С началом текущего учебного года в школах появились уроки патриотического воспитания «Разговоры о важном». Педагоги затрагивают самые актуальные темы, беседуют с детьми о патриотизме, любви к Отечеству, русском характере.