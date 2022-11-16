Юных пензенцев научат уважать Родину в детском саду

16.11.2022 | 13:16

В Пензенской области, как и по всей стране, детей начнут воспитывать на основе российских духовно-нравственных ценностей с детсадов. Об этом сообщает Министерство просвещения РФ.

«Федеральная образовательная программа дошкольного образования вводит единые требования к объему, содержанию и планируемым результатам деятельности детских садов. Задача программы - сделать акцент на формировании у детей российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей с учетом их возрастных особенностей», - говорится на сайте ведомства.

Малышей планируют разносторонне развивать и учить уважать историю и культуру своей семьи, малой и большой Родины.

Федеральная программа определяет базу, которой должны соответствовать программы во всех детских садах. Это означает, что условия дошкольного образования не будут зависеть от места проживания ребенка.

«Обязательная часть программ должна соответствовать федеральной и составлять не менее 60% от общего объема; не более 40% выделяется на часть, формируемую самими участниками образовательных отношений», - пояснили в Минпросвещения России.

С началом текущего учебного года во всех школах страны появились уроки патриотического воспитания «Разговоры о важном». Педагоги затрагивают самые актуальные темы, беседуют с детьми о патриотизме, любви к Отечеству, русском характере. Со следующего учебного года для всех старшеклассников введут занятия по начальной военной подготовке.