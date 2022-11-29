«Россия - страна возможностей» объединила 15 миллионов человек

29.11.2022 | 09:00

Дополнительные баллы к ЕГЭ и поступление в магистратуру и аспирантуру, стажировка и первая работа, персональный наставник и продвижение по карьерной лестнице - все это можно получить на платформе «Россия - страна возможностей». За 4 года участниками ее проектов стали 15 миллионов человек. Всего платформа объединяет 26 конкурсов и олимпиад.

Для разработчиков и желающих развиваться в геймдеве - проект «Начни игру». «Экософия» - для активных людей, заботящихся об экологии. «Другое дело» - для всех россиян от 14 лет, кто хочет получить баллы за полезные дела и обменять их на бонусы.

Сезон «Искусственный интеллект» - для начинающих и опытных программистов, разработчиков и всех, кто интересуется сферой IT. Для инженеров - чемпионат CASE IN, а в центрах компетенций на базе ведущих вузов страны студенты могут пройти диагностику своих надпрофессиональных навыков.

«Наша платформа выстроена таким образом, чтобы предложить возможности для развития человека на каждом этапе его жизни, в период обучения в школе или в вузе, в момент начала профессиональной карьеры или уже на управленческой позиции», - сообщил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Кроме того, для развития на платформе можно получить ценные призы - это гранты на реализацию проектов и образование.

Новые карьерные возможности, путешествия по России, обучение в мастерской управления «Сенеж» и общение с персональным наставником. Найти проект по душе и воплотить мечту можно на сайте rsv.ru.