Учеба

«Россия - страна возможностей» объединила 15 миллионов человек

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Дополнительные баллы к ЕГЭ и поступление в магистратуру и аспирантуру, стажировка и первая работа, персональный наставник и продвижение по карьерной лестнице - все это можно получить на платформе «Россия - страна возможностей». За 4 года участниками ее проектов стали 15 миллионов человек. Всего платформа объединяет 26 конкурсов и олимпиад.

Для разработчиков и желающих развиваться в геймдеве - проект «Начни игру». «Экософия» - для активных людей, заботящихся об экологии. «Другое дело» - для всех россиян от 14 лет, кто хочет получить баллы за полезные дела и обменять их на бонусы.

Сезон «Искусственный интеллект» - для начинающих и опытных программистов, разработчиков и всех, кто интересуется сферой IT. Для инженеров - чемпионат CASE IN, а в центрах компетенций на базе ведущих вузов страны студенты могут пройти диагностику своих надпрофессиональных навыков.

«Наша платформа выстроена таким образом, чтобы предложить возможности для развития человека на каждом этапе его жизни, в период обучения в школе или в вузе, в момент начала профессиональной карьеры или уже на управленческой позиции», - сообщил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Кроме того, для развития на платформе можно получить ценные призы - это гранты на реализацию проектов и образование.

Новые карьерные возможности, путешествия по России, обучение в мастерской управления «Сенеж» и общение с персональным наставником. Найти проект по душе и воплотить мечту можно на сайте rsv.ru.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте