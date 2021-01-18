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Учеба

Стало известно, как пензенские школьники будут учиться 19 января

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В администрации Пензы приняли решение по поводу формы обучения школьников во вторник, 19 января.

«19.01.2021 школы и детские сады Пензы работают в обычном режиме», - сообщили в пресс-службе мэрии.

18-го числа учеников 1-7-х классов в областном центре перевели на дистанционное обучение из-за неблагоприятных погодных условий - 30-градусного мороза.

В общеобразовательных учреждениях организовали дежурные классы-группы для тех ребят, которые все же пришли в школу. Детские сады города работали в обычном режиме.

19 января в Пензенской области, по прогнозам синоптиков, сохранится морозная погода. Ночью местами столбики термометров опустятся до минус 30 градусов. Днем жителей региона ждет облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой снег. Северный ветер станет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. За окном будет от -17 до -22 градусов.

В Заречном пошли по другому пути. Учеников, перешедших на дистант 18 января, решили оставить дома и 19-го. В этот день в закрытом городе обещают 24 градуса мороза.

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Гость||

Утренняя температура в пол-восьмого ближе к ночной, а не к дневной. Вот вышли бы чиновнички наши, кто принимает эти оригинальные решения, пол-восьмого утра и не в машинки бы тепленькие сели, а пешочком на остановку и до работы... в минус 30... а еще лучше бы своих детишек проводили до школы пешочком с утреца

Имя: Гость
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