Стало известно, как пензенские школьники будут учиться 19 января

18.01.2021 | 13:48

В администрации Пензы приняли решение по поводу формы обучения школьников во вторник, 19 января.

«19.01.2021 школы и детские сады Пензы работают в обычном режиме», - сообщили в пресс-службе мэрии.

18-го числа учеников 1-7-х классов в областном центре перевели на дистанционное обучение из-за неблагоприятных погодных условий - 30-градусного мороза.

В общеобразовательных учреждениях организовали дежурные классы-группы для тех ребят, которые все же пришли в школу. Детские сады города работали в обычном режиме.

19 января в Пензенской области, по прогнозам синоптиков, сохранится морозная погода. Ночью местами столбики термометров опустятся до минус 30 градусов. Днем жителей региона ждет облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой снег. Северный ветер станет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. За окном будет от -17 до -22 градусов.

В Заречном пошли по другому пути. Учеников, перешедших на дистант 18 января, решили оставить дома и 19-го. В этот день в закрытом городе обещают 24 градуса мороза.