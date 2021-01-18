Школьники Заречного продолжат учиться дистанционно

18.01.2021 | 13:16

Во вторник, 19 января, в Заречном из-за неблагоприятных погодных условий школьники продолжат заниматься дистанционно. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Климанов.

18-го числа из-за морозной погоды в образовательных учреждениях Заречного изменили форму обучения. Ученики 1-11-х классов должны учиться удаленно.

19 января в закрытом городе обещают 24 градуса мороза. Такая же погода прогнозируется и на 20-е число. Решение о том, в каком режиме будут учиться ребята в этот день, примут позднее.

В областном центре из-за морозов на дистанционное обучение перешли ученики 1-7-х классов. 18-го числа школьникам разослали задания. Будет ли удаленка 19 января, пока не известно.