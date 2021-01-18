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Учеба

Школьники Заречного продолжат учиться дистанционно

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Во вторник, 19 января, в Заречном из-за неблагоприятных погодных условий школьники продолжат заниматься дистанционно. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Климанов.

18-го числа из-за морозной погоды в образовательных учреждениях Заречного изменили форму обучения. Ученики 1-11-х классов должны учиться удаленно.

19 января в закрытом городе обещают 24 градуса мороза. Такая же погода прогнозируется и на 20-е число. Решение о том, в каком режиме будут учиться ребята в этот день, примут позднее.

В областном центре из-за морозов на дистанционное обучение перешли ученики 1-7-х классов. 18-го числа школьникам разослали задания. Будет ли удаленка 19 января, пока не известно.

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Гость||

А дети все равно в школу шли.

Гость||

Блин, Заречный прям как Москва- другое государство, свои законы... В Пензе дети ничего не боятся- ни морозов, ни метели, в любую погоду строем в школу идут

Гость||

Смешно. В Заречном мороз. В Пензе нет мороза, и завтра в школу

Гость||

А в Пензе мороза нет? Очень интересно, Пенза завтра учится.

Гость||

Гость писал(a):

А в Пензе мороза нет? Очень интересно, Пенза завтра учится.
+10000

Сегодня не учились, завтра учимся. а температура такая же)))

Гость||

Заречный это, что отдельное государство? Про Пензу не слова, а вот в Заречном... В Пензе видимо нет мороза, только в Заречном и на их проходной заканчивается - 25и начинается сразу +20

Гость||

В Пензе не мороза, а умных руководителей нет.

Гость||

На ум приходит только выражение главы нашего МИДа- д....лы!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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