Жителям Пензенской области вновь пообещали тридцатиградусный мороз

18.01.2021 | 13:45

Во вторник, 19 января, в Пензенской области, по прогнозам синоптиков, сохранится морозная погода. Ночью местами столбики термометра опустятся до минус 30 градусов.

Днем жителей региона ждет облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой снег. Ветер северный, его скорость будет 4-9 метров в секунду. Термометры покажут от -17 до -22 градусов.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России напомнили гражданам о пожарной безопасности. Установившаяся в регионе морозная погода может спровоцировать ЧП.

Недопустим перекал печей, применение для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадение из топки горящих углей. Для обогрева важно использовать электроприборы только заводского изготовления. Их нельзя оставлять без присмотра или поблизости от предметов, которые могут загореться.