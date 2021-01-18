Жителям Пензенской области вновь пообещали тридцатиградусный мороз

Во вторник, 19 января, в Пензенской области, по прогнозам синоптиков, сохранится морозная погода. Ночью местами столбики термометра опустятся до минус 30 градусов.
Днем жителей региона ждет облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой снег. Ветер северный, его скорость будет 4-9 метров в секунду. Термометры покажут от -17 до -22 градусов.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС России напомнили гражданам о пожарной безопасности. Установившаяся в регионе морозная погода может спровоцировать ЧП.
Недопустим перекал печей, применение для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадение из топки горящих углей. Для обогрева важно использовать электроприборы только заводского изготовления. Их нельзя оставлять без присмотра или поблизости от предметов, которые могут загореться.
МЧС предупреждает, что это обычная зима. А дождь в январе как раз не обычная