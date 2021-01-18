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Общество

Жителям Пензенской области вновь пообещали тридцатиградусный мороз

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Во вторник, 19 января, в Пензенской области, по прогнозам синоптиков, сохранится морозная погода. Ночью местами столбики термометра опустятся до минус 30 градусов.

Днем жителей региона ждет облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой снег. Ветер северный, его скорость будет 4-9 метров в секунду. Термометры покажут от -17 до -22 градусов.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России напомнили гражданам о пожарной безопасности. Установившаяся в регионе морозная погода может спровоцировать ЧП.

Недопустим перекал печей, применение для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадение из топки горящих углей. Для обогрева важно использовать электроприборы только заводского изготовления. Их нельзя оставлять без присмотра или поблизости от предметов, которые могут загореться.

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Гость||

МЧС предупреждает, что это обычная зима. А дождь в январе как раз не обычная

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