Названы нарушения, допущенные при дистанционном обучении

07.05.2020 | 09:26

Представители Пензенской прокуратуры обнародовали результаты проверок, проведенных в учебных учреждениях после перехода на удаленную работу. Ведомство выявило более 100 нарушений прав детей на общедоступное и бесплатное образование в дистанционной форме.

«Так, имели место нарушения законодательного принципа открытости и доступности информации о деятельности образовательных организаций, которые вели к неинформированности родителей и учеников об используемых школами программных средствах и формах контроля текущей успеваемости», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В ряде муниципалитетов школьников обеспечивали продуктовыми наборами без должного нормативного правового регулирования. К нарушениям отнесли и то, что в семьях не было нужного количества информационно-компьютерной техники, а в населенных пунктах отсутствовало устойчивое интернет-соединение.

«С целью приведения локальных актов образовательных организаций в соответствие с законом, их обнародования, установления соответствующей санитарным требованиям продолжительности перемен между занятиями, устранения иных нарушений законодательства принято 89 мер прокурорского реагирования», - уточнила Светлана Артамонова.

Процесс устранения нарушений поставлен на контроль.

Пензенские дети приступили к дистанционному обучению 6 апреля. Для реализации методик используются образовательные платформы, видео-конференц-связь, мессенджеры и телефонная связь. Взаимодействие между учениками и учителями координируют классные руководители.

Однако многие родители школьников недовольны тем, как организован процесс. Как свидетельствуют отзывы на форумах и в соцсетях, во многих случаях дистанционное обучение свелось к самостоятельному. Детей оповещают, что нужно прочитать в учебнике и сделать письменно, а потом фотографии выполненных заданий они отсылают учителю по электронной почте.