Названы нарушения, допущенные при дистанционном обучении

Представители Пензенской прокуратуры обнародовали результаты проверок, проведенных в учебных учреждениях после перехода на удаленную работу. Ведомство выявило более 100 нарушений прав детей на общедоступное и бесплатное образование в дистанционной форме.
«Так, имели место нарушения законодательного принципа открытости и доступности информации о деятельности образовательных организаций, которые вели к неинформированности родителей и учеников об используемых школами программных средствах и формах контроля текущей успеваемости», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
В ряде муниципалитетов школьников обеспечивали продуктовыми наборами без должного нормативного правового регулирования. К нарушениям отнесли и то, что в семьях не было нужного количества информационно-компьютерной техники, а в населенных пунктах отсутствовало устойчивое интернет-соединение.
«С целью приведения локальных актов образовательных организаций в соответствие с законом, их обнародования, установления соответствующей санитарным требованиям продолжительности перемен между занятиями, устранения иных нарушений законодательства принято 89 мер прокурорского реагирования», - уточнила Светлана Артамонова.
Процесс устранения нарушений поставлен на контроль.
Пензенские дети приступили к дистанционному обучению 6 апреля. Для реализации методик используются образовательные платформы, видео-конференц-связь, мессенджеры и телефонная связь. Взаимодействие между учениками и учителями координируют классные руководители.
Однако многие родители школьников недовольны тем, как организован процесс. Как свидетельствуют отзывы на форумах и в соцсетях, во многих случаях дистанционное обучение свелось к самостоятельному. Детей оповещают, что нужно прочитать в учебнике и сделать письменно, а потом фотографии выполненных заданий они отсылают учителю по электронной почте.
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Теперь учителя виноваты.Сейчас негодование народе достигает предела и вину за все брать на себя они не собираются.И медики заражают всех и бизнесмены разрушили экономику,а правительство белое и пушистое в прокуратуру обращается с проверками.