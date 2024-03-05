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Происшествия

На проспекте Победы маршрутка въехала в скорую помощь

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В Пензе во вторник, 5 марта, случилось еще одно ДТП с машиной скорой помощи. О нем сообщили горожане.

По словам очевидцев, авария произошла у дома № 72 на проспекте Победы.

«Маршрутное такси № 89 угодило в заднюю часть скорой помощи», - гласит пост в пензенском телеграм-канале.

На кадрах - маршрутка с открытой дверью и карета скорой помощи чуть впереди, задняя часть машины разбита.

О пострадавших сведений нет. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

В Пензе это уже третье за последний месяц ДТП с участием скорой. 17 февраля на улице Бекешской на ледяной дороге неуправляемый бульдозер снес спецавтомобиль. 27-го числа авария случилась на пересечении улиц Суворова и Кулакова: там столкнулись легковая машина и скорая.

Вопрос безопасности бригад, отправляющихся на вызов, затронули на круглом столе, который организовала Пензенская областная станция скорой медицинской помощи. Водителей призвали не забывать включать спецсигналы и проблесковые маячки при приближении к пересечению улиц и обязательно убедиться в том, что остальные участники движения пропускают спецавтомобиль, правильно понимают его маневр.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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