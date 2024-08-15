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Происшествия

В Пензе у ЦУМа столкнулись автобус и маршрутка

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В четверг, 15 августа, в Пензе рядом с ЦУМом случилось ДТП с участием общественного транспорта. Столкнулись автобус и маршрутка «Газель».

Кадры последствий аварии распространились в Сети. Попавшие в ДТП машины перекрыли 2 полосы движения. Очевидцы рассказали, что есть пострадавшие.

В Пензе у ЦУМа столкнулись автобус и маршрутка

Подробности произошедшего сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по области.

В Пензе у ЦУМа столкнулись автобус и маршрутка

По предварительным данным, столкновение случилось в 10:55 напротив дома № 55 на улице Чехова.

В Пензе у ЦУМа столкнулись автобус и маршрутка

Автобусом управлял 65-летний мужчина, за рулем «Газели» был 43-летний шофер. Травмы в ДТП получил пассажир маршрутки. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

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Источник — фото 2, 3 и 4 группы «Пенза Новости»
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