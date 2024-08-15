В Пензе у ЦУМа столкнулись автобус и маршрутка

15.08.2024 | 16:10

В четверг, 15 августа, в Пензе рядом с ЦУМом случилось ДТП с участием общественного транспорта. Столкнулись автобус и маршрутка «Газель».

Кадры последствий аварии распространились в Сети. Попавшие в ДТП машины перекрыли 2 полосы движения. Очевидцы рассказали, что есть пострадавшие.

Подробности произошедшего сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по области.

По предварительным данным, столкновение случилось в 10:55 напротив дома № 55 на улице Чехова.

Автобусом управлял 65-летний мужчина, за рулем «Газели» был 43-летний шофер. Травмы в ДТП получил пассажир маршрутки. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.