В Пензе маршрутка № 27 на ходу потеряла сразу 2 колеса

11.09.2024 | 18:02

В Пензе у маршрутки № 27 отлетели 2 задних колеса во время движения. ЧП случилось на улице Литвинова в среду, 11 сентября.

Момент происшествия попал в объектив видеорегистратора, кадры опубликованы в пензенском телеграм-канале.

Машина с пишущим устройством двигалась по улице Литвинова, водитель почти достиг перекрестка с улицей Байдукова. Одновременно оттуда повернула маршрутка. В следующий момент у микроавтобуса одно за другим отлетели оба задних колеса. Он резко остановился, осев на асфальт.

Колеса покатились дальше, одно выскочило на полосу встречного движения, вынудив владельца регистратора маневрировать.

Подобные ДТП в Пензе не редкость. Чаще всего у машин отлетает одно из колес. Так, 5 апреля 2023 года в микрорайоне Шуист важную деталь потерял на ходу грузовик. Колесо пересекло проезжую часть и выкатилось на тротуар, где в тот момент не было людей.