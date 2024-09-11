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Из жизни

В Пензе маршрутка № 27 на ходу потеряла сразу 2 колеса

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В Пензе у маршрутки № 27 отлетели 2 задних колеса во время движения. ЧП случилось на улице Литвинова в среду, 11 сентября.

Момент происшествия попал в объектив видеорегистратора, кадры опубликованы в пензенском телеграм-канале.

Машина с пишущим устройством двигалась по улице Литвинова, водитель почти достиг перекрестка с улицей Байдукова. Одновременно оттуда повернула маршрутка. В следующий момент у микроавтобуса одно за другим отлетели оба задних колеса. Он резко остановился, осев на асфальт.

Колеса покатились дальше, одно выскочило на полосу встречного движения, вынудив владельца регистратора маневрировать.

Подобные ДТП в Пензе не редкость. Чаще всего у машин отлетает одно из колес. Так, 5 апреля 2023 года в микрорайоне Шуист важную деталь потерял на ходу грузовик. Колесо пересекло проезжую часть и выкатилось на тротуар, где в тот момент не было людей.

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Источник — видео телеграм-канала «Пензач»
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