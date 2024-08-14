Из Суры в районе ул. Ново-Черкасской достали тело мужчины

14.08.2024 | 10:32

Вечером во вторник, 13 августа, в Суре в районе улицы Ново-Черкасской недалеко от берега заметили тело человека.

Сигнал в полицию поступил в 20:05.

На место вызвали сотрудников пожарно-спасательного центра. Они на мотолодке подошли к телу и с помощью багра транспортировали его до берега, где передали стражам порядка, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

«Личность погибшего мужчины устанавливается. По предварительным данным, давность наступления смерти - примерно 7 суток», - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России.

В Пензенской области на воде с начала года погибли более 20 человек, из них 5 - несовершеннолетние: 27 мая в пруду между селами Никольским и Поселки утонула 14-летняя школьница из Кузнецка; 7 июля в Кузнецке, на пруду в Сухановке, погиб 14-летний подросток; 18 июля в Бековском районе в Хопре на глазах у приятелей ушел под воду 15-летний парень; 19 июля в Лопатинском районе не стало 7-летнего мальчика, который запутался в водорослях при купании; 7 августа в Сердобском районе утонула 11-летняя девочка.